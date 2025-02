Oslo Børs stiger onsdag formiddag.

Etter to timers handel står hovedindeksen i 1.501,13, opp 0,68 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Bevegelser

Zaptec styrkes voldsomme 20,43 prosent til 16,86 kroner etter å ha lagt frem sin fjerdekvartalsrapport.

Ladeselskapet kunne melde om et omsetningsfall fra 408 til 327 millioner kroner, men også driftskostnadene falt falt betydelig. Driftsresultatet endte dermed på 8,4 millioner kroner, opp fra minus 18,6 millioner i samme periode i fjor.

Biotekselskapet Photocure faller derimot 5,64 prosent til 53,40 kroner etter sine tall. Omsetningen endte i fjerde kvartal på linje med samme periode året før, men driftsresultatet ble kraftig svekket fra 22,5 til 1,2 millioner kroner.

Kitron meldte tirsdag kveld at de har mottatt en ordre til en verdi av rundt 73 millioner kroner fra Kongsberg Defence & Aerospace.

Kitron-aksjen er opp 1,44 prosent til 39,34 kroner. Tungvekteren Kongsberg Gruppen klatrer 1,20 prosent til 1.260,00 kroner.

Bouvet falt tirsdag 5,0 prosent etter sine fjerdekvartalstall, og fortsetter nå nedgangen ytterligere 5,27 prosent til 71,90 kroner.

Både Pareto og Arctic Securites har nå nedgradert aksjen til hold. Førstnevnte kutter samtidig kursmålet fra 80 til 78 kroner, mens Arctic nedjusterer det fra 83 til 76 kroner.

Tirsdag var det spinnvill handel i John Frederiksens gassrederi Avance Gas, som til slutt endte opp 10,6 prosent. Onsdag fortsetter den opp ytterligere 2,56 prosent til 26,05 kroner.

Aksjen ble tirsdag notert eks utbytte på 2,00 dollar pr. aksje, og distribusjon av BW LPG-aksjer. Avance-styret har besluttet at alle aksjonærene skal motta én BW LPG-aksje for hver fjerde Avance-aksje de eier. Det tilsvarer rundt 250 millioner dollar, cirka 3,25 dollar pr. aksje.

DNB Markets nedjusterer nå sitt kursmål på Avance fra 76 til 17 kroner, og beholder selg-anbefalingen.

Svært volatile KMC Properties toppet vinnerlisten tirsdag med en oppgang på 90,4 prosent. I dag er den høyt på taperlisten med et fall på 9,16 prosent til 0,1 kroner.

Selskapet er tømt for verdier etter at svenske Logistea kjøpte ut alle eiendommene. På kort tid har storeier Nordika pumpet ut aksjer og gått fra en eierandel på 17 prosent til under 5 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med april-levering er onsdag formiddag opp 0,78 prosent til 76,43 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,58 prosent til 72,27 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,54 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Equinor klatrer 1,74 prosent til 257,40 kroner, mens Aker BP er opp 0,67 prosent til 239,10 kroner. Vår Energi styrkes 1,79 prosent til 33,46 kroner.