Photocure straffes etter nye tall

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.499,75 poeng, opp 0,6 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 76,46 dollar, opp 0,8 prosent. Equinor stiger 1,8 prosent til 257,50 kroner, mens Aker BP stiger 0,7 prosent til 239,10 kroner.

Zaptec stiger 21,1 prosent til 16,96 kroner etter å ha lagt frem sin fjerdekvartalsrapport. Ladeselskapet kunne melde om et omsetningsfall fra 408 til 327 millioner kroner, samtidig som driftskostnadene falt betydelig. Driftsresultatet endte dermed på 8,4 millioner kroner, opp fra minus 18,6 millioner i samme periode i fjor.

Bank of America har anbefalt kundene sine å holde seg unna DNB . Nå oppgraderer storbanken DNB fra selg til kjøp, og jekker opp kursmålet fra 217 til 297 kroner. I analysen fremhever BofA at DNB er den nordiske banken med de beste utsiktene for netto renteinntekter. Aksjen stiger 2,1 prosent til 249,10 kroner.

Biotekselskapet Photocure faller 6,6 prosent til 52,30 kroner etter sin kvartalspresentasjon. Omsetningen endte i fjerde kvartal på linje med samme periode året før, men driftsresultatet ble kraftig svekket fra 22,5 til 1,2 millioner kroner.

Kitron meldte tirsdag kveld at de har mottatt en ordre til en verdi av rundt 73 millioner kroner fra Kongsberg Defence & Aerospace. Kitron-aksjen stiger 1,6 prosent til 39,40 kroner.

Bouvet falt tirsdag 5,0 prosent etter sine fjerdekvartalstall, og faller nå ytterligere 5,1 prosent til 72 kroner. Både Pareto og Arctic Securites har nå nedgradert aksjen til hold. Førstnevnte kutter samtidig kursmålet fra 80 til 78 kroner, mens Arctic nedjusterer det fra 83 til 76 kroner.

Svært volatile KMC Properties toppet vinnerlisten tirsdag med en oppgang på 90,4 prosent. Onsdag faller aksjen 6,5 prosent til 0,10 kroner. Selskapet er tømt for verdier etter at svenske Logistea kjøpte ut alle eiendommene. På kort tid har storeier Nordika pumpet ut aksjer og gått fra en eierandel på 17 prosent til under fem prosent.

Tirsdag ble Avance Gas notert eks utbytte på 2,00 dollar pr. aksje, og distribusjon av BW LPG-aksjer. Avance-styret har besluttet at alle aksjonærene skal motta én BW LPG-aksje for hver fjerde Avance-aksje de eier. DNB Markets nedjusterer nå sitt kursmål på Avance Gas fra 76 til 17 kroner, og beholder sin salgsanbefaling. Aksjen stiger 2,8 prosent til 26,10 kroner.

Det svenske Trafikverket melder at de nå kansellerer en kontrakt med AF Gruppen-datter AF Anlägging AB på prosjektet E4 Forbifart Stockholm. Gjenværende produksjonsverdi som er innregnet i ordrereserven for dette prosjektet utgjør én milliard kroner. Aksjen faller 4,3 prosent til 165 kroner.