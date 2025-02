Kina selger amerikansk statsgjeld – laveste nivå siden 2009

Kinas beholdning av amerikanske statsobligasjoner har falt til sitt laveste nivå siden 2009, skriver Financial Times (FT).

I løpet av 2024 kvittet Kina seg med amerikansk statsgjeld verdt 57 milliarder dollar og holder nå 759 milliarder dollar. Tallene inkluderer ikke amerikansk statsgjeld som Kina holder gjennom andre land.

Analytikere mener at dette delvis skyldes ønske om å diversifisere utenlandske reserver ved å kjøpe andre eiendeler, som gull.

«Vi har lånt ut enorme summer penger til USA. Naturligvis er vi bekymret for eiendelene våre», meldte den kinesiske sentralbanken i 2009, ifølge Goldman Sachs. Siden den gang har gullbeholdningen til Kina mer enn tredoblet seg.



– Kina besluttet i 2010 at det var en risiko å eie amerikanske statsobligasjoner. Det fremsto dårlig at så mye av Kinas rikdom var i hendene på en geopolitisk rival, sa seniorforsker ved Council on Foreign Relations, Brad Setser, til FT.

Vanskelig å spore

Setser tar forbehold om at noe av Kinas beholdning kan ha blitt overført til verdipapirdepot som Euroclear og Clearstream, noe som igjen kan forklare økningen i Belgias og Luxembourgs beholdninger.

– Det har over tid blitt vanskeligere å spore hva Kina gjør, og hvordan kinesiske kapitalstrømmer påvirker de globale markedene, la han til.

Mark Sobel fra Official Monetary and Financial Institutions Forum påpeker også at Kinas sentralbank har økt eksponeringen mot andre eiendeler, som gull.

– Om de har redusert sine samlede dollarbeholdninger, vet jeg ikke, men de investerer definitivt i et bredere spekter av instrumenter gjennom ulike kanaler, sa Sobel til avisen.