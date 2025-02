Helly Hansen selges for 10 milliarder

Kleskjempen Helly Hansen selges til det canadiske selskapet Kontoor Brands, ifølge en pressemelding fra sistnevnte onsdag. Helly Hansen eies i dag av Canadian Tire.

Prisen skal være om lag 900 millioner dollar, som tilsvarer rundt 10 milliarder norske kroner.

Kontoor, som fra før blant annet eier merkevarene Wrangler og Lee, skriver i meldingen at oppkjøpet kommer som et ledd i selskapets strategiske og økonomiske vekstplaner.

«Oppkjøpet av Helly Hansen er en perfekt match for vår strategi om å utvikle og utvide vår merkevareportefølje, akselerere vekst og levere langsiktig verdi for våre aksjonærer», kommenterer adm. direktør og styreleder i Kontoor Scott Baxter i meldingen.

«Vår sterke balanse og operasjonelle kontantstrøm gir oss stor fleksibilitet i kapitalallokering, som vi nå benytter i oppkjøpet av Helly Hansen. Dette oppkjøpet vil akselerere vår vekst- og inntjeningspotensial samtidig som det forbedrer vår allerede sterke kontantstrømprofil. Vi har dyp ledelsesekspertise innen de attraktive vekstkategoriene outdoor and workwear, og vi forventer at tilføringen av Helly Hansen vil gi positive avkastninger i tråd med vårt eksisterende TSR-initiativ, og dermed støtte bærekraftig langsiktig verdiskaping for alle interessenter», kommenterer konsern- og finansdirektør Joe Alkire.

Transaksjonen forventes å bli fullført i løpet av andre kvartal 2025, med forbehold om nødvendige regulatoriske godkjenninger og vanlige sluttbetingelser.

Mange eiere

Helly Hansen ble grunnlagt i 1877 av den norske sjøkapteinen Helly Juell Hansen, og selskapet har de siste 30 årene hatt mange eiere, som Kjell Inge Røkke, som tjente en kvart milliard kroner fra 1995 til 1997.

For Nora, Orkla og det arabiske investeringsselskapet Investcorp gikk det derimot trått. I oktober 2006 solgte Investcorp sine interesser i Helly Hansen til Altor Equity Partners. Helly Hansen var da verdt like mye som ni år tidligere – 800 millioner kroner.

I 2016 engasjerte Altor ABG Sundal Collier og amerikanske R.W. Baird for å finne nye eiere til Helly Hansen. Helly Hansen hadde på det tidspunktet snudd opp, og leverte endelig gode overskudd.

Helly Hansen ble solgt til Canadian Tire i 2018 for 6 milliarder kroner, og har vært eieren frem til nå.