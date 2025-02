Jefferies-analytiker Philip Kett hever kursmålet på Gjensidige fra 155,50 til 185,00 kroner, men gjentar salgsanbefalingen. Kl. 13.57 onsdag handles aksjen til 227,20 kroner.

Analytikeren merker seg at Gjensidige leverte en overraskende sterk forbedring i underwriting-marginene i fjerde kvartal 2024, med en forbedring i skadeprosent (loss ratio) på 8,2 prosentpoeng sammenlignet med året før, mens den underliggende skadeprosenten forbedret seg med 6,1 prosentpoeng, 3,6 prosentpoeng bedre enn konsensusforventningene.

Likevel mener Kett at helåret viste en svekkelse sammenlignet med 2023, da den underliggende skadeprosenten forverret seg med 1,0 prosentpoeng. Han mener at ett kvartals sterke resultater ikke er tilstrekkelig for å konkludere med at selskapets underwriting-utfordringer er løst, men erkjenner at prisøkninger og svake sammenligningstall fra foregående år kan støtte ytterligere forbedringer i 2025.

Analysefakta Aksje: Gjensidige Forsikring

Meglerhus: Jefferies

Anbefaling: Selg (Selg)

Kursmål: 185 (155,50)

Til tross for en styrket solvensposisjon etter godkjenningen av en Partial Internal Model (PIM), som løftet Solvens II-ratioen til 185 prosent, påpeker Kett at kapitalgenereringen i 2024 ikke dekket utbytteavsetningen.

Om prisingen mener analytikeren at Gjensidige handles til en premie sammenlignet med nordiske konkurrenter, til tross for større resultatsvingninger og fravær av jevnlige tilbakekjøp. Gitt dette gjentar Jefferies sin salgsanbefaling på aksjen.