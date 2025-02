Tapte 390 mill. på tre måneder

Les også

Padel-krakket: Har tapt 100 mill. på to år

Just Padel Group har tapt 110 millioner kroner på to år. Nå spøker det for selskapets ti haller i Norge. Bjørn Maaseides InterPadel har slitt med negativ egenkapital og måtte selge et bygg i fjor. Denne uken ble et av sentrene lagt ned.