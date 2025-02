Skal spørre Trump om «DOGE-utbytte»

Department of Government Efficiency (DOGE)-sjef Elon Musk har meldt på X at han skal spørre president Trump om et forslag kalt «DOGE-utbytte». Det var adm. direktør i investeringsselskapet Azoria, James Fishback, samt en rådgiver, som presenterte forslaget på X.

Kongstanken er at pengene DOGE sparer ved effektivisering, skal utbetales – i form av skatterefusjon – til skattebetalere.

Mer konkret fremmet Fishback følgende plan: Målet til DOGE er å spare 2 billioner (trillion) dollar. 20 prosent av besparelsen – 400 milliarder dollar – kan utbetales/tilbakebetales til de 79 millionene amerikanske husholdningene som betaler skatt, i form av skatterefusjon. Det beløper seg til 5.000 dollar eller 55.745 kroner i skattebesparelse for hver husholdning.

– Skal sjekke med presidenten

Utbyttet burde ifølge Fishback utbetales i 2026, samme år som DOGE skal oppløses.

På X-innlegget til Azoria-sjefen svarte Musk: «Skal sjekke med presidenten.»

I planen til Fishback svarer han også på spørsmålet om ikke dette vil føre til inflasjon. Det vil det ikke, av to grunner: DOGE-utbyttet er finansiert av besparelser, i motsetning til corona-stimulus-sjekkene, som var underskuddsfinansiert. For det andre vil skatterefusjonen kun gå til skattebetalende husholdninger som har «dokumentert tendens til å spare (ikke bruke) ekstra inntekter».

«DOGE-utbyttet skiller seg fra tidligere stimulus-sjekker (f.eks. den amerikanske redningsplanen i 2021) fordi det kun gis til skattebetalende husholdninger. Skattebetalende husholdninger har større sannsynlighet for å spare enn å bruke en utbetaling som DOGE-utbyttet, siden de typisk bruker en mindre andel av inntekten sin på forbruk», heter det i forslaget.