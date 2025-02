Aksjekursen halvert etter melding om konkursbeskyttelse

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent og står i 19.993,23 poeng, mens Dow Jones faller 0,4 prosent til 44.392,99 poeng. S&P 500 faller 0,2 prosent til 6.116,57 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,56 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,8 prosent til 15,94.

Nikola

Ifølge CNBC har Nikola søkt om konkursbeskyttelse under den amerikanske Chapter 11-ordningen, noe som sender aksjen ned 53,3 prosent i åpningsminuttene på New York-børsen.

– Som andre selskaper i elbilindustrien har vi møtt ulike markeds- og makroøkonomiske faktorer som har påvirket vår evne til å operere, sier nåværende Nikola-sjef Steve Girsky i en kommentar.

Makro

Nye tall viser at boligbyggingen i USA falt 9,8 prosent på månedsbasis i januar, til en sesongjustert årstakt på 1,366 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,4 millioner boliger.

Antall nye boligbyggingstillatelser falt 0,1 prosent på månedsbasis til en årstakt på 1,483 millioner.

Fed

Klokken 20.00 offentliggjøres rentereferatet fra den amerikanske sentralbankens møte i januar, hvor renten ble holdt uendret.

«Ifølge Powell kan FOMC ta seg god tid før neste rentekutt og referatet ventes å vise nettopp denne forsiktige tilnærmingen. Trolig så de fleste medlemmene mindre nedsiderisiko for arbeidsmarkedet og at inflasjons- og arbeidsmarkedsmålene var balanserte. Vi er også oppmerksomme på om referatet viser diskusjoner rundt Trumps politikk», skriver Handelsbanken i en oppdatering.