Rally etter kvartalstall

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent før den sluttet på 1.497,79 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,67 dollar, opp 1,1 prosent. Equinor klatret 2,8 prosent til 260,15 kroner, mens Aker BP gikk opp 0,9 prosent til 239,60 kroner.

Zaptec gikk opp hele 26,4 prosent til 17,70 kroner etter å ha lagt frem sin fjerdekvartalsrapport. Ladeselskapet kunne melde om et omsetningsfall fra 408 til 327 millioner kroner, samtidig som driftskostnadene falt betydelig. Driftsresultatet endte dermed på 8,4 millioner kroner, opp fra minus 18,6 millioner kroner i samme periode i fjor.

Bank of America har anbefalt kundene sine å holde seg unna DNB . Nå oppgraderer storbanken DNB fra selg til kjøp, og jekker opp kursmålet fra 217 til 297 kroner. I analysen fremhever Bank of America at DNB er den nordiske banken med de beste utsiktene for netto renteinntekter. Aksjen gikk opp 2,4 prosent til 249,80 kroner.

Photocure falt 7,9 prosent til 51,60 kroner etter sin kvartalspresentasjon. Omsetningen endte i fjerde kvartal på linje med samme periode året før, men driftsresultatet ble kraftig svekket fra 22,5 til 1,2 millioner kroner.

Kitron meldte tirsdag kveld at de har mottatt en ordre til en verdi av rundt 73 millioner kroner fra Kongsberg Defence & Aerospace. Onsdag falt Kitron-aksjen 0,3 prosent og sluttet på 38,66 kroner.

Tirsdag falt Bouvet 5,0 prosent etter sine fjerdekvartalstall, og onsdag falt aksjen ytterligere 4,7 prosent til 72,30 kroner. Både Pareto og Arctic Securites har nå nedgradert aksjen til hold. Førstnevnte kutter samtidig kursmålet fra 80 til 78 kroner, mens Arctic nedjusterer det fra 83 til 76 kroner.

Det svenske Trafikverket melder at de nå kansellerer en kontrakt med AF Gruppen-datter AF Anlägging AB på prosjektet E4 Forbifart Stockholm. Gjenværende produksjonsverdi som er innregnet i ordrereserven for dette prosjektet utgjør én milliard kroner. Aksjen falt 7,8 prosent til 159,00 kroner.

– Fremstår som en overreaksjon, sier Carnegie-analytiker Jenny Pedersen om kursfallet i AF Gruppen.

Horisont Energi har foretatt en strategisk gjennomgang, og melder nå at selskapet ikke har klart å sikre nødvendig finansiering. For å redusere kostnaden vil derfor selskapet nedbemanne ytterligere. Aksjen stupte 35,5 prosent til 1,00 kroner.