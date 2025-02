Børsfall i Europa

Den europeiske Stoxx 600-indeksen svekket seg med nesten 1 prosent onsdag, Taperlisten inkluderte sveitsiske Glencore, som fikk et kursfall på rundt 5 prosent. Verdens største råvareleverandør bommet på analytikernes inntjeningsestimat for 2024, blant annet grunnet uventet store valutatap, juridiske utgifter og kostnader knyttet til nedlagte gruver. Fallende kullpriser bidro til at kjernevirksomheten tjente 16 prosent mindre enn i 2023. Ledelsen advarte dessuten at årets kobberproduksjon blir lavere enn i fjor,

Royal Philips gjorde det enda verre, med et kursfall på godt over 12 prosent. I fjerde kvartal sto elektronikkprodusentens omsetningen på stedet hvil, mens et tidligere overskudd ble snudd til et tap. For den inneværende perioden spår ledelsen lavere salg og krympede marginer. Hovedproblemet er raskt fallende etterspørsel i det kinesiske markedet.

I motsatt ende av avkastningsspekteret fant vi STMicroelectronics, som var opp med mer enn 7 prosent. Meglerhuset Jefferies oppgraderte teknologiaksjen fra «hold» til «kjøp», mens kursmålet ble jekket opp fra 23 euro til 34 euro. Dagens nivå er 24-25 euro.

I USA var alle de store børsindeksene noe ned ved halv fem-tiden onsdag. Blant enkeltaksjene steg Analog Devices med 4 prosent, etter at brikkeprodusenten presenterte ferske kvartalstall. Inntektenei sank med nesten 4 prosent fra samme periode året før, men oversteg likevel konsensusestimatet. Også inntjeningen per aksje og guidingen for første kvartal overrasket positivt.

For øvrig fikk oljeaksjer drahjelp av rundt 1,5 prosent høyere WTI-priser. I denne sektoren var Devon Energy, Diamondback Energy og Occidental Petroleum blant vinnerne, med en kursoppgang på 3-10 prosent.

På makrofronten kom det en del urovekkende nyheter. Storbritannias konsumprisvekst bykset med 0,5 prosentpoeng, til 3,0 prosent i januar, mens kjerneinflasjonen tiltok fra 3,2 prosent til 3,7 prosent.

I USA stupte antallet påbegynte nye boliger med uventet høye 10 prosent, etter å ha steget med 16 prosent i desember. Antallet nye byggetillatelser var imidlertid uendret.