Cambi vinner kontrakt i Spania

Søndag skrev Finansavisen om Egil Stenshagens og Magnus Halvorsens aksjekjøp i slam og avfallshåndteringsselskapet Cambi.

Ifølge aksjonærtjenesten Holdings kjøpte Stenshagen aksjer for ytterligere 21,5 millioner kroner forrige fredag. Det vil si at den tidligere rallycross-føreren nå eier aksjer til en verdi av 106 millioner kroner i Cambi.

Spania-kontrakt

Onsdag skriver selskapet at de har vunnet en ny kontrakt for slamhåndtering i Spania.

Cambi har inngått en avtale med et konsortium bestående av Espina, Obrascon og Aquambiente om å levere et termisk hydrolysesystem til det nye Silvouta renseanlegget i Santiago de Compostela, Spania.

Silvouta renseanlegg bygges av det statlige selskapet Aguas de las Cuencas de España (ACUAES) for å behandle en gjennomsnittlig avløpsmengde tilsvarende én olympisk svømmehall per time og vil betjene en befolkning på rundt 250.000 innbyggere.

Leveringen av renseanlegget forventes å ferdigstilles i 2026. Anlegget vil bli Cambi sin femte Innstallasjon i Spania.

«Jeg er svært fornøyd med at Cambi er valgt til å levere vår teknologi til dette toppmoderne renseanlegget i Spania. Vi ser frem til et godt samarbeid med konsortiet for å tilby bærekraftige løsninger som forbedrer slambehandling, reduserer miljøpåvirkningen og fremmer ressursgjenvinning i Spania,» sier adm. direktør Per Lillebø i børsmeldingen.



Cambi-aksjen er opp 37 prosent på børs så langt i år.