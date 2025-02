John Fredriksens riggselskap omsatte for 26 millioner dollar

NorAm Drilling fikk en omsetning på 26,6 millioner dollar i fjerde kvartal. Det var over 6 prosent bedre enn samme kvartal året før. Det John Fredriksen dominert riggselskapet driver med landdrilling i det amerikanske markedet.

Selskapet fikk et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger(EBITDA) på 6,6 millioner dollar. Det tilsvarte en økning på 22 prosent fra samme kvartal året før.

Adm. direktør Marty L. Jimmerson peker på at selskapet opplever stor økonomisk og geopolitisk usikkerhet.

«I løpet av fjerde kvartal leverte selskapet solide resultater og oppnådde en moderat forbedring i den finansielle ytelsen, drevet av økt utnyttelsesgrad. Antall rigger i drift i USA og Permian-bassenget var tilnærmet uendret gjennom kvartalet. Markedssentimentet forble avventende på grunn av økonomisk og geopolitisk usikkerhet, samtidig som olje- og gasselskapene fortsatte å vise disiplin i drift og produksjon,» sier adm. direktør Marty L. Jimmerson.

Adm. direktøren mener at NorAm har blant de beste riggene i det amerikanske skiferoljemarkedet.

«Med vår bransjeledende kostnadsbase og gjeldsfrie balanse fortsetter vi å tilbakeføre kapital til aksjonærene, til tross for markedsutfordringer. Dette viser styrken i vår unike forretningsmodell. I kvartalet utbetalte vi 1,32 kroner per aksje i månedlige utbytter og har erklært ytterligere to utbytter etter kvartalsslutt. Våre rigger er blant de aller beste i det amerikanske skiferoljemarkedet, målt i antall fot boret per dag, og NorAm er godt posisjonert for en markedsoppgang,» sier han.