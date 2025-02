Nedtur for Okeanis

Okeanis Eco Tankers fikk en omsetning på 85,2 millioner dollar i fjerde kvartal, det var 7 prosent lavere enn samme kvartal året før.

Det greske tankrederiet fikk et resultat etter skatt på 13,2 millioner dollar i fjerde kvartal, betydelig ned fra 21,3 millioner dollar i fjorårets siste kvartal.

Resultatet i kvartalet tilsvarte enn inntjening per aksje på 0,41 dollar, ned fra 0,66 dollar året før. Det var tilsvarte et fall i inntjening på 38 prosent fra i fjor.

OKEANIS ECO TANKERS (Mill.dollar) 4.kv./24 4.kv./23 Driftsinntekter 85,2 91,7 Driftsresultat 26,7 33,9 Resultat etter skatt 13,2 21,3

Styret har foreslått et utbytte på 0,35 dollar per aksje for kvartalet. Betalingen vil bli utbetalt den 17. mars.

Den gjennomsnittelige TCE-raten for kvartalet endte på 39.000 dollar for kvartalet.

Okeanis Eco Tankers-aksjen er opp 17 prosent på børs så langt i år.