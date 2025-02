Feil om Oljefondets meravkastning

Finansavisen skrev lørdag om Oljefondets relative resultat i 2024. Vi skal være de første til å medgi at vi ikke er fornøyd med et negativt resultat, det vil vi aldri være. Men alle som driver med kapitalforvaltning vet at slike resultater vil svinge, og det er resultatet på lang sikt som teller. Vi har hatt noen sterke perioder, og nå har vi hatt en svak periode i to år. Siden fondets oppstart har meravkastningen vært i snitt 25 basispunkter per år.

Eiendomsinvesteringene forklarer mer enn halvparten av resultatet

Finansavisen bommer imidlertid på analysen som gjelder perioden fra 1. september 2020 og ut 2024, da tallene for 2020 ikke er blitt inkludert i beregningen. Den årlige, gjennomsnittlige meravkastningen har i denne perioden vært – ikke 25 – men 37 basispunkter, tilsvarende 133 milliarder kroner. Uten eiendom er tallet 49 basispunkter, eller 206 milliarder kroner.

Det er flere grunner til at meravkastningen var svak i 2024, og dette kom ikke tydelig frem i Finansavisens artikkel. Eiendomsinvesteringene forklarer mer enn halvparten av resultatet. Måten vi rapporterer det relative resultatet på er nemlig at vi sammenligner verdien av eiendommene med hva vi ville tjent hvis verdien i stedet var investert i aksjer og obligasjoner.

Eiendomsverdiene var omtrent uendret, men siden aksjemarkedet steg så kraftig gjennom året, ga dette et negativt resultat på 25 basispunkter.

De resterende 20 basispunktene skyldes en undervekt i aksjer generelt, og at vi hadde undervekt i de største teknologiselskapene i USA. Dette var risikoreduserende tiltak som ble satt inn i lys av den økte konsentrasjonsrisikoen i aksjemarkedet, som man ikke nødvendigvis ser resultater av på kort sikt.

Oljefondet skal komme både nåværende og kommende generasjoner til gode. Det betyr at vår investeringshorisont er svært lang. Vi skal skape avkastning i urolige markeder, både i dag, i morgen, om ti år og lenge etter at jeg er ferdig som sjef for fondet.

Jeg kan garantere at jeg, sammen med mine gode kolleger i fondet, jobber ufortrødent videre for hver dag å skape verdier for det norske folk. Onwards and upwards!

Nicolai Tangen

Adm. direktør i Norges Bank Investment Management (NBIM)

(For ordens skyld: Finansavisen benyttet Tangens første tre hele kalenderår i beregningen av meravkastningen. Det kan argumenteres for at avkastningen fra tiltredelse 1. september 2020 til 31. desember 2020 var mindre relevant ettersom det tar tid å endre en portefølje. Red.)