Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen torsdag:

Finansminister Jens Stoltenbergs comeback er ikke gode nyheter for dem som håpet på skattekutt. Som en kalddusj til næringslivet gir han full støtte til exitskatt, formuesskatt og Trygve Slagsvold Vedums skattegrep.

Stoltenberg sier at han er særlig fornøyd med exitskatten, og han er også tydelig på at han er tilhenger av formuesskatt.

Bård Bjølgerud og eiendomsgiganten Colliers krever nå 14 millioner kroner av John Fredriksens eiendomsselskap Norwegian Property.

Colliers vil ha betalt for salgsoppdraget ved Equinor-bygget på Fornebu, mens Npro mener det ikke har funnet sted noen transaksjon som gir Colliers rett til meglerhonorar. Partene møtes i Oslo tingrett i starten av mars.

Hotellkjeden Scandic med Christian Ringnes og Trygve Hegnar blant storeierne steg til ny rekord onsdag etter nye kvartalstall. Avkastningen i aksjen er 90 prosent det seneste året.

Hegnar kom inn på eiersiden i februar 2018 og sitter nå med en gevinst på rundt 50 prosent. Ringnes sitter med en gevinst på 1,4 milliarder kroner etter å ha kommet inn som største eier på lave kurser. Dessuten er Oljefondet femte største eier i hotellkjeden.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Høyre-leder Erna Solberg, som må bli tøffere, hardere, mer kompromissløs.

Den nye regjeringen har hånden om strømprisen, skattene og boligene. De får sikkert ros og takk for at bilprisene faller også. Og renten faller, sier alle. Det skyldes radarparet Støre og Stoltenberg. Kan de ta æren for mer? Hva med landsens skoler, sykehus og ferger?

Erna Solberg får ta på seg boksehanskene. Det er alvor nå, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

AutoStore: Kl. 06.00, webcast/tlf kl. 08.00

Grieg Seafood: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Aquila Holdings: Kl. 07.00

Ocean Sun: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

TGS: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 09.00, webcast

Soiltech: Webcast kl. 10.00

Himalaya Shipping: Audiocast kl. 15.00