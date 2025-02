Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at Trump i går hintet om en mulig handelsavtale med Kina, og uttrykte ønske om et besøk fra landets mektige leder, Xi Jinping.

«Hvorvidt en slik avtale faktisk blir en realitet, er imidlertid langt fra sikkert – ikke minst fordi den må sees i lys av det dype teknologiske kappløpet mellom verdens to største økonomier», skriver analytikeren.

Berntsen trekker også frem at Xi Jinping samtidig denne uken har snakket varmt om kinesiske teknologigiganter, inkludert Alibabas Jack Ma.

«Kinas plutselige vennlighet mot privat næringsliv er en påfallende kontrast til de omfattende reguleringene og statlige inngrepene som for få år siden svekket de samme selskapene. En kursendring? Kanskje. En midlertidig taktisk justering? Mer sannsynlig», fortsetter han.

«Dette reiser et avgjørende spørsmål: Kan investorer stole på at kinesiske myndigheter faktisk åpner for mer privat kapital, eller er dette bare en midlertidig strategi for å dempe økonomisk uro? Om kursendringen er reell, kan det bli en gamechanger for kapitalflyten i Kina», påpeker Berntsen.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,37 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,23 prosent.

Shanghai Composite svekkes marginale 0,03 prosent, CSI 300 faller 0,22 prosent, og Hang Seng i Hongkong svekkes 1,09 prosent.

USAs president Donald Trump sa i natt at det vil være mulig å få i stand en ny handelsavtale med Kina. Trump ga tidligere denne måneden ordre om innføring av toll på alle varer som USA importerer fra USAs tre største handelspartnere, Kina, Mexico og Canada.

Oljeprisen

Brent-oljen med april-levering er torsdag morgen ned 0,21 prosent til 75,88 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,47 prosent til 71,91 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,67 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Onsdag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,24 prosent til 6.144,09. Industritunge Dow Jones steg 0,16 prosent til 44.627,46. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,07 prosent til 20.056,25.

Ifølge CNBC har Nikola søkt om konkursbeskyttelse under den amerikanske Chapter 11-ordningen, noe som sendte aksjen ned 38,5 prosent på New York-børsen.

– Som andre selskaper i elbilindustrien har vi møtt ulike markeds- og makroøkonomiske faktorer som har påvirket vår evne til å operere, sier nåværende Nikola-sjef Steve Girsky i en kommentar.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent før den sluttet på 1.497,79 poeng.

Zaptec gikk opp hele 26,4 prosent til 17,70 kroner etter å ha lagt frem sin fjerdekvartalsrapport. Ladeselskapet kunne melde om et omsetningsfall fra 408 til 327 millioner kroner, samtidig som driftskostnadene falt betydelig.

Bank of America har anbefalt kundene sine å holde seg unna DNB . Nå oppgraderer storbanken DNB fra selg til kjøp, og jekker opp kursmålet fra 217 til 297 kroner. Aksjen gikk opp 2,4 prosent til 249,80 kroner.

Det svenske Trafikverket melder at de nå kansellerer en kontrakt med AF Gruppen-datter AF Anlägging AB på prosjektet E4 Forbifart Stockholm. Aksjen falt 7,8 prosent til 159,00 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.:

AutoStore: Kl. 06.00, webcast/tlf kl. 08.00

Grieg Seafood: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

Aquila Holdings: Kl. 07.00

Ocean Sun: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00