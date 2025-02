Elon Musks selskaper har økt med hele 613 milliarder dollar i verdi siden presidentvalget i USA, forutsatt at han lykkes med å hente penger til sosiale medier-selskapet X til en verdsettelse på 44 milliarder dollar, skriver Bloomberg.

Det tilsvarer en samlet økning på voldsomme 6.810 milliarder kroner.

Fra før har Tesla-, SpaceX- og xAI-verdiene føket opp. Lykkes Musk med en X-verdsettelse på 44 milliarder dollar, vil også hans egen private formue skyte i været på nytt – med anslagsvis 20 milliarder dollar.

Elon Musk er med soleklar margin verdens rikeste person allerede, før en eventuell X-boost, ifølge Bloombergs milliardæroversikt. Her estimeres formuen hans nå til 402 milliarder dollar.

Det tilsvarer 4.465 milliarder kroner, og en vekst på mer enn 50 prosent siden valget i USA.

Hvis alle finansieringsrunder går som planlagt i de ulike virksomhetene hans, vil Musks estimerte formue øke til over 420 milliarder dollar, ifølge nyhetsbyrået.

Tidenes rikeste

Tross kursfall fra all-time high i desember, er Tesla fortsatt verdt nær 400 milliarder dollar mer enn elbilprodusenten var dagen før presidentvalget. På det høyeste – 17. desember i fjor – sendte Tesla-aksjene Musks personlige formue opp i 486,4 milliarder dollar, den høyeste nettoformuen som noensinne er registrert i Bloombergs rikingliste.

Parallelt kan flere finansieringsrunder øke de totale verdiene i Musks private selskaper, som X, SpaceX og xAI, med over 220 milliarder dollar, skriver Bloomberg.

Sistnevnte hentet midler like etter valget i fjor til en verdsettelse på mer enn 40 milliarder dollar, og skal nå være ute med følere for enda en finansieringsrunde, der verdien kan nær dobles, ifølge nyhetsbyrået.

Det poengteres at den nye formuesøkningen for Elon Musk handler om papirverdier, men at den like fullt representerer en bemerkelsesverdig tro blant investorer.