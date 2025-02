Kraftig fall i våpenhvile-veddemål

Flere meglerhus tilbyr sammensetninger eller kurver av aksjer som prøver å fange opp spesifikke eksponeringer, for eksempel våpenhvile i Ukraina – verdipapirer som burde stige ved økt sannsynlighet for våpenhvile. Disse kurvene kan brukes til å bedømme hva som skjer i markedet under panseret, men også sentimentet rundt noe, som våpenhvile. I tillegg finnes det prediksjonsmarkeder som også gir innsikt i sentimentet rundt noe.

BCERUKCR kalles våpenhvile-kurven til Barclays, som er opp 14 prosent så langt i år. Denne kurven inneholder aksjer hovedsakelig innen konstruksjon, bygningsmaterialer og infrastruktur. Lignende kurver finnes også hos meglerhus som JPMorgan og Goldman Sachs, for å nevne noen. Flere av disse våpenhvile-kurvene er tungt vektet mot Heidelberg Materials og CRH.

Største fallet hittil i år

Etter stengetid på Wall Street onsdag skrev JPMorgan at de store europeiske indeksene endte ned for dagen, men at handelen var preget av salg i våpenhvile-eksponering.

«Dagens narrativ har vært drevet av avviklingen av Ukraina-våpenhvilehandlene: Ceasefire – Rebuild (JPUKRCFR) falt 2,9 prosent, den svakeste dagen hittil i år», skrev storbanken. Samtidig fortsatte den europeiske forsvarssektoren oppover etter å ha steget 21 prosent de siste dagene.

Grunnen til fallet skyldes ifølge JPMorgan høy spenning rundt våpenhvileavtalen, mer spesifikt Trumps kommentarer om det ukrainske valget.

Like før kl. 17 skrev president Trump at president Zelenskyj var en middelmådig komiker og en «diktator».

«Zelenskyj er en diktator uten valg, som burde handle raskt, ellers kommer han til å sitte igjen uten et land. I mellomtiden forhandler vi med Russland om å få slutt på krigen», skrev Trump, og videre: «Alle er enige om at kun Trump og Trump-administrasjonen kan klare dette.»

«Denne krigen er langt viktigere for Europa enn for oss. Vi har et stort og vakkert hav som skiller oss», skrev den amerikanske presidenten.

Det er ikke bare aksjer som falt, men også prediksjonsmarkedet har dempet forventningene sine. Et veddemål på Polymarket om at Trump ender krigen i Ukraina innen 90 dager (20. april) er i skrivende stund på 28 prosent, etter å ha vært på 44 prosent på mandag. Et lignende veddemål, men for innen utgangen av 2025, står i 68 prosent, ned fra 75 prosent på mandag.