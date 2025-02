Walmart senker New York-børsen

Europas Stoxx 600-indeksen var nær uendret torsdag, etter onsdagens betydelige børsfall. Ved halv fem-tiden var amerikanske Dow Jones og Russell 2000 derimot rundt 1 prosent lavere.

Walmart-kursen stupte 6 prosent. Verdens største butikkjede økte omsetningen med overraskende høye 4 prosent i fjerde kvartal, og også inntjeningen oversteg konsensusestimatet. Guidingen for 2025 skuffet imidlertid, samtidig som finansdirektøren advarte at eventuelle tollavgifter på import fra Canada og Mexico vil påvirke lønnsomheten. Raskt økende netthandel var et lyspunkt.

Også Schneider Electric publiserte uventet sterke kvartalstall. Den organiske inntektsveksten ble på 12,5 prosent, delvis grunnet skyhøy etterspørsel i datasentersegmentet. For 2025 spår ledelsen 7–10 prosent salgsvekst, mens snittestimatet lå på 8 prosent. Aksjekursen la på seg mer enn 4 prosent.

Vi fikk dessuten et ferskt regnskap fra Airbus. Flyprodusentens topplinje overrasket positivt, med 8 prosent vekst fra fjorårets fjerde kvartal, men inntjeningen ble likevel en hårsbredd lavere enn ventet. Flere flysalg og mindre utgifter til forskning og utvikling bidro til å øke lønnsomheten. Airbus-kursen sank uansett med godt over 2 prosent.

Heller ikke Mercedes-Benz ga god avkastning torsdag. Børsverdien krympet med mer enn 1 prosent, selv om bilprodusenten i fjerde kvartal solgte og tjente mer enn meglerhusene hadde sett for seg. Igjen var problemet ledelsens lite oppmintrende prognose for 2025. Marginen i bilvirksomheten skal angivelig falle til 6–8 prosent, fra 8,1 prosent i fjorårets siste kvartal. På den positive siden kommer det en rekke nye modeller i år og neste år, inkludert en ny CLA, en oppdatert S-klasse og flere elbiler.

Paradoksalt var Anglo American blant torsdagens europeiske børsvinnere, selv om både topp- og bunnlinjen bommet på konsensusestimatet. Den britiske gruvegiganten snudde overskuddet i 2023 til et dundrende tap, som følge av lavere volumer og store nedskrivninger. Investorene ble imidlertid imponert over gode fremskritt i konsernets snuoperasjon, og aksjen steg med rundt 2 prosent.