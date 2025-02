Oslo Børs falt: En fjerdedel av Grieg Seafood forduftet

Før Oslo Børs åpnet på torsdag leverte Grieg Seafood tallene for fjerde kvartal. Der la selskapet frem et svakere driftsresultat enn ventet, tok nedskrivinger på 1,7 milliarder og varslet at det vurderer å hente mellom 1,5 til 2 milliarder kroner.

Aksjen dundret ned fra start, og da Oslo Børs stengte hadde Grieg-aksjen falt 25,5 prosent.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt i løpet av torsdagen 0,5 prosent, til 1.490 poeng.

Ved stenging hadde prisen på aprilkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent steget 0,7 prosent til 76,60 dollar siden midnatt. Prisen på den lettere WTI-oljen steg 0,4 prosent, til 72,60 dollar fatet. Prisen på TTF-gassen stiger 2,3 prosent.

Til tross for prisoppgangen falt likevel Equinor.

JP Morgan slapp nemlig en sektorrapport om europeiske oljeselskaper på torsdag. Der flagger storbanken at en eventuell våpenhvile mellom Russland og Ukraina sannsynligvis vil ha negativ effekt på selskaper som Equinor og Vår Energi, dersom det åpnes for gassleveranser fra Russland til Europa.

Torsdag falt Equinor 0,3 prosent, mens Aker BP steg 0,5 prosent. Vår Energi steg 0,2 prosent.

Frontline falt 5,8 prosent uten at det er registrert noen nyheter om tankselskapet.

Bevegelser

TGS meldte at det øker utbyttet med 11 prosent etter fjerde kvartal. Seismikkselskapet vil nå betale et utbytte på 0,155 dollar pr. aksje, tilsvarende 1,73 kroner eller totalt nærmere 340 millioner kroner. Det er opp fra 0,14 dollar i de foregående kvartalene. Aksjen falt 2,7 prosent.

Autostore kom også med kvartalstall torsdag. Der slo selskapet konsensus om et resultat etter skatt på 35 millioner, da det leverte 40,2 millioner på bunnlinjen. Selskapet kom imidlertid ikke med noen guiding for neste kvartal eller 2025, samt viste selskapet en svak ordreinngang. Det bekymret analytikerne.