Jeff Bezos kjøper James Bond

Amazon overtar den kreative kontrollen over den lukrative James Bond-filmfranchisen fra Broccoli-familien, kunngjorde selskapet torsdag, det skriver CNBC.

Bond-franchisen, som har eksistert i mer enn 60 år, er en av de mest innbringende filmseriene i historien.

James Bond-filmene har i lang tid blitt produsert av Michael Wilson og Barbara Broccoli, som arvet kontrollen fra sin far, Albert «Cubby» Broccoli. Nå overlater Wilson og Broccoli den kreative styringen til MGM Studios, som Amazon kjøpte for 8,45 milliarder dollar i 2021.

Amazon fikk distribusjonsrettighetene til Bond-franchisen etter oppkjøpet av MGM, men ikke den kreative kontrollen.

Neste 007

Wilson og Broccoli opplyste i en pressemelding at de trekker seg tilbake fra å produsere Bond-filmene for å fokusere på andre prosjekter.

«Barbara og jeg er enige om at tiden er inne for at vår betrodde partner, Amazon MGM Studios, skal føre James Bond videre inn i fremtiden,» sa Wilson.

Amazon-grunnlegger Jeff Bezos virker begeistret for kjøpet og spør på X hvem som skal bli den neste 007.

«Hvem ville du valgt som den neste Bond?,» skriver Bezos i et innlegg på X.

Who’d you pick as the next Bond? pic.twitter.com/u7nBaRROlf — Jeff Bezos (@JeffBezos) February 20, 2025

Forblir medeiere

Som en del av avtalen har Amazons MGM Studios, Wilson og Broccoli dannet et nytt joint venture som skal forvalte rettighetene til James Bond. De vil fortsatt være medeierne av franchisen.

«Vi er takknemlige for den avdøde Albert R. Broccoli og Harry Saltzman, som brakte James Bond til kinolerretet over hele verden, og for Michael G. Wilson og Barbara Broccoli, som med urokkelig dedikasjon har videreført arven fra denne elskede filmserien,» sa Mike Hopkins, leder for Prime Video og MGM Studios i Amazon, i en uttalelse.

«Vi er beæret over å videreføre denne stolte tradisjonen og ser frem til å lede James Bond inn i en ny æra for publikum over hele verden,» sa Hopkins.