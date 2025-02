Oppdatert klokken 21:00

De toneangivende indeksene på New York børsen er i rødt torsdag ettermiddag. Nasdaq-indeksen er ned 0,5 prosent. Dow Jones er ned 1,1 prosent, mens S&P 500 er ned 0,5 prosent.

Small cap-indeksen Russell 2000 er ned 1 prosent til 2.260 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,5 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,1 prosent til 15,75.

Walmart

Walmart faller 6 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. Selskapet rapporterte en like-for-like salgsvekst på 4,9 prosent i fjerde kvartal, mot ventet 4,66 prosent.

Samtidig guidet ledelsen et resultat på 2,50-2,60 dollar pr. aksje for regnskapsåret 2026, mot ventet 2,77 dollar. For første kvartal ble det guidet et justert resultat på 0,57-0,58 dollar pr. aksje, mot ventet 0,65 dollar.

Makro

Antall nye amerikanere som søkte ledighetstrygd (jobless claims) i forrige uke var 219.000, opp fra 214.000 uken før. Konsensus ventet 215.000 nye trygdesøkere.

Samtidig har det blitt kjent at Philadelphia Fed-indeksen endte på 18,1 i februar, mot en ventet indeks på 20, ifølge Trading Economics.

Fed

Onsdag kveld ble rentereferatet fra den amerikanske sentralbankens januarmøte publisert, noe som bekreftet oppfatningen om at renten holdes i ro en stund fremover.

«Så lenge inflasjonen ikke viser mer fremgang og med usikkerhet rundt den økonomiske politikken, er Fed-medlemmene klare til å holde renten i ro. Referatet understreket den forsiktige tilnærmingen til videre kutt etter å ha kuttet til sammen ett prosentpoeng i slutten av 2024. Rentemarkedet ser fremdeles til september før neste rentekutt er priset inn», skriver Handelsbanken i en rapport.