Torsdag endte den brede S&P 500-indeksen ned 0,43 prosent til 6.117,63. Industritunge Dow Jones falt 1,01 prosent til 44.176,90. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,47 prosent til 19.962,36.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 15,55, opp 1,83 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,506 prosent.

Walmart

Walmart falt med 6,52 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. Selskapet rapporterte en like-for-like salgsvekst på 4,9 prosent i fjerde kvartal, mot ventet 4,66 prosent.

Samtidig guidet ledelsen et resultat på 2,50-2,60 dollar pr. aksje for regnskapsåret 2026, mot ventet 2,77 dollar. For første kvartal ble det guidet et justert resultat på 0,57-0,58 dollar pr. aksje, mot ventet 0,65 dollar.

Equinor-aksjen steg med 1,78 prosent til 23,48 dollar per aksje i New York.

Makro

Antall nye amerikanere som søkte ledighetstrygd (jobless claims) i forrige uke var 219.000, opp fra 214.000 uken før. Konsensus ventet 215.000 nye trygdesøkere.

Samtidig har det blitt kjent at Philadelphia Fed-indeksen endte på 18,1 i februar, mot en ventet indeks på 20, ifølge Trading Economics.

Fed

Onsdag kveld ble rentereferatet fra den amerikanske sentralbankens januarmøte publisert, noe som bekreftet oppfatningen om at renten holdes i ro en stund fremover.

«Så lenge inflasjonen ikke viser mer fremgang og med usikkerhet rundt den økonomiske politikken, er Fed-medlemmene klare til å holde renten i ro. Referatet understreket den forsiktige tilnærmingen til videre kutt etter å ha kuttet til sammen ett prosentpoeng i slutten av 2024. Rentemarkedet ser fremdeles til september før neste rentekutt er priset inn», skriver Handelsbanken i en rapport.

Olje

Oljeprisen har startet 2025 med et pang, men har den seneste tiden falt tilbake.

Mars-kontrakten på WTI-oljen endte opp 0,44 prosent til 72,42 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for mars endte opp 0,4 prosent til 76,10 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president, torsdag ble en bra dag for en rekke kryptovalutaer.

Den dominerende kryptovalutaen har den siste tiden nådd nye høyder. Torsdag endte bitcoin-prisen opp 2,51 prosent til 98.554 dollar.

Ethereum steg med 1,47 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin steg med 1,13 prosent.