Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen fredag:

Fotballspiller Håvard Nordtveit kuppet en luksusleilighet på Tjuvholmen i Oslo nærmest på tvangssalg i håp om en gevinst på 14 millioner kroner . I stedet taper han over 20 millioner.

Først ville han ha 90 millioner for leiligheten på 305 kvadratmeter. Nå selger han for bare 68 millioner. Det er 8 millioner under Nordtveits kostpris. I tillegg kommer kapitalkostnader i to og et halvt år, dokumentavgift og meglerhonorar.

Øyelege Ole Morten Halvorsen tapte 100 millioner kroner på én dag i Grieg Seafood.

Torsdag stupte Grieg Seafood-aksjen rundt 25 prosent etter at selskapet la frem blodrøde tall og store nedskrivninger. Halvorsen er nest største aksjonær etter Grieg-familien, og kursfallet sendte verdiene hans ned fra drøyt 400 millioner til drøyt 300 millioner kroner.

Petter Northug gikk inn som investor i myOnvent i håp om at selskapet skulle passere en prising på én milliard dollar . I stedet har prisingen kollapset til 53 millioner kroner.

myOnvent har utviklet en digital plattform for konferanser, foredrag og messer. Da Northug kom inn som investor under coronapandemien, var prisingen helt oppe i 600 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Jon Almaas. Når han i TV-serien «Jon blir bonde» sier at han bare bruker egne penger som bonde, så bløffer han. Eller så har han ikke fått med seg at staten og skattebetalerne bidrar med nesten 30 milliarder kroner hvert år.

Almaas burde få mellom 50.000 og 100.000 kroner i produksjonstilskudd til kornet. Dette er bra for en som tjener 10 millioner kroner årlig på andre aktiviteter. Jon Almaas er altså en heldig deltidsbonde. Han er ikke den eneste. Regningen må vi andre ta, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Huddlestock Fintech: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Beerenberg, Bruton, M Vest Energy

Makro:

Norge: Byggeareal januar, kl. 08.00

Japan: Inflasjon januar, kl. 00.30

UK: Gfk forbrukertillit februar, kl. 01.01