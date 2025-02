Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner uendret, eller innenfor intervallet [-0,4, 0,4] prosent.

Aanlytikeren trekker i sin morgenrapport frem at svake signaler fra dagligvaregiganten Walmart bidro til børsfall på Wall Street torsdag.

«De europeiske børsene derimot klarte seg bedre etter onsdagens fall, mens stemningen i Asia er blandet fredag morgen. Sterke tall fra kinesiske Alibaba løftet både Hang Seng-indeksen i Hong Kong samt Shanghai CSI 300. Den indiske børsen falt noe tilbake», skriver han.

Asia

Hang Seng i Hongkong styrkes hele 3,36 prosent, til det sterkeste nivået på to år. Det var særlig Hang Seng Tech-indeksen som løftet stemningen, med en oppgang på 4,67 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,76 prosent, CSI 300 er opp 1,13 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,19 prosent, men den bredere Topix-indeksen svekkes 0,03 prosent.

Ferske inflasjonstall fra Japan viser at konsumprisene steg 4,0 prosent over året i januar, opp fra 3,6 prosent i desember. Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) ble styrket 3,2 prosent i samme periode, og var dermed høyere enn forventningene på 3,0 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med april-levering er fredag morgen ned 0,21 prosent til 76,32 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,18 prosent til 72,35 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,60 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Torsdag endte den brede S&P 500-indeksen ned 0,43 prosent til 6.117,63. Industritunge Dow Jones falt 1,01 prosent til 44.176,90. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,47 prosent til 19.962,36.

Walmart falt med 6,52 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. Selskapet rapporterte en like-for-like salgsvekst på 4,9 prosent i fjerde kvartal, mot ventet 4,66 prosent.

Onsdag kveld ble rentereferatet fra den amerikanske sentralbankens januarmøte publisert, noe som bekreftet oppfatningen om at renten holdes i ro en stund fremover.

«Så lenge inflasjonen ikke viser mer fremgang og med usikkerhet rundt den økonomiske politikken, er Fed-medlemmene klare til å holde renten i ro. Referatet understreket den forsiktige tilnærmingen til videre kutt etter å ha kuttet til sammen ett prosentpoeng i slutten av 2024. Rentemarkedet ser fremdeles til september før neste rentekutt er priset inn», skriver Handelsbanken i en rapport.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Før Oslo Børs åpnet på torsdag leverte Grieg Seafood tallene for fjerde kvartal. Der la selskapet frem et svakere driftsresultat enn ventet, tok nedskrivinger på 1,7 milliarder og varslet at det vurderer å hente mellom 1,5 til 2 milliarder kroner.

Aksjen dundret ned fra start, og da Oslo Børs stengte hadde Grieg-aksjen falt 25,5 prosent.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt i løpet av torsdagen 0,5 prosent, til 1.490 poeng.

Etter at Zaptec på onsdag steg 26,4 prosent etter å ha lagt frem tallene for fjerde kvartal, steg aksjen videre 15,3 prosent på torsdag, til 20 kroner. ABG Sundal Collier har hevet sitt kursmål på aksjen fra 23 til 31 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 4. kv.: