Kapital spådde rett

For mens Oslo Børs hopper frem og tilbake, mer eller mindre i takt med hva som kommer på bordet av nye Trump-utspill, har jernbaneentreprenørselskapet NRC Group denne uken tatt syvmilssteg på Oslo Børs. Kapital mener det er rom for en dobling av aksjekursen, støttet primært av omfattende interne grep for å bedre selskapets lønnsomhet. Det er et synspunkt tydeligvis flere investorer deler, for i kjølvannet av vår aksjeanbefaling har kursen steget rundt 15 prosent. Men mer er i gjære, spår vi, også fordi selskapet – der investor Christen Sveaas er en av de største eierne – vil nyte godt av de omfattende jernbaneinvesteringsplanene alle de nordiske landene har for den kommende tiårsperioden.

Det øvrige børsmarkedet preges ellers av svært høy volatilitet og lav annenhåndsomsetning, ikke overraskende gitt et geopolitisk bakteppe med så mange ukjente variabler. Likevel er Hovedindeksen på Oslo Børs opp med litt over én prosent siste uke, først og fremst støttet av en sterkere oljepris, som siden mandag denne uken er opp med rundt halvannen dollar. Etterspørselsbildet er i bedring – ifølge investeringsbanken JPMorgan har den globale oljeetterspørselen så langt i 2025, regnet på dagsbasis, vært høyere enn tidligere prognoser. Bedrede etterspørselsutsikter fra USA og Kina driver oljeprisen, sammen med bekymringer knyttet til forsyningsavbrudd fra Russland.

Oljeprisoppgangen utløser likevel ingen markedseufori på Oslo Børs, ikke overraskende gitt en investorhverdag pepret med løpende Trump-utspill, som også inkluderer nye tolltrusler. Investorene må belage seg på at det utover i 2025 bygger seg opp et sett brede tollmurer mellom USA og Europa, noe som etter hvert vil få negative implikasjoner for verdensøkonomien. Dette vil sannsynligvis også ramme norsk økonomi, da en presset verdensøkonomi kan sende flere råvarer ned i pris. Brede tollanslag mot Europa vil hemme de økonomiske vekstratene her – åpenbart en klar trussel for Oslo Børs, med tanke på at vel 80 prosent av all norsk eksport går til Europa.

Vi spår en ny volatil børsuke her hjemme, som i det alt vesentlige styres av det løpende nyhetsbildet. Ekstra oppmerksomhet vil undervannsentreprenørselskapet Subsea 7 få når det på torsdag legger frem sine fjerdekvartalstall. Selskapet er en av børsens aller største analytikeryndlinger, der kursmålene ligger langt over dagens nivåer på rundt 185. Om Subsea 7 enda en gang kommer opp med kvartalstall fulle av nye ordre og ellers positive fremtidsvyer, ligger det til rette for en klar kursoppgang, spår vi, selv i et ellers svært anstrengt børsmarked.

God helg og god lesning!

Sigurd E. Roll, Investoransvarlig Kapital