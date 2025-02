Nyheter om etterforskning senker aksje

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent og står i 19.994,69 poeng, mens Dow Jones faller 0,6 prosent til 43.933,70 poeng. S&P 500 faller 0,1 prosent til 6.112,60 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,49 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,2 prosent til 15,32.

UnitedHealth

UnitedHealth-aksjen stuper 12,4 prosent etter at The Wall Street Journal rapporterte at forsikringsselskapet er under etterforskning av det amerikanske Justisdepartementet.

Ifølge CNBC stilles det spørsmål ved UnitedHealths registrering av diagnoser som kan føre til ekstra betalinger fra Medicare. Ben Hendrix, analytiker i RBC Capital Markets, mener fredagens kursfall sannsynligvis er en overreaksjon.

Walmart

Torsdag falt Walmart 6,5 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon.

«Walmarts CFO påpekte usikkerheter rundt forbrukeratferd og globale økonomiske og geopolitiske forhold. De svake utsiktene kommer kort tid etter at detaljhandelen signaliserte et brått tilbakeslag fra forbrukerne», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Kort tid etter at fredagens handel tok til faller aksjen ytterligere 1,1 prosent.