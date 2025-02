Bank og brennevin blant børsvinnerne

Europas Stoxx 600-indeks var opp med 0,3 prosent fredag, mens Milan-baserte Davide Campari fikk et kursløft på nesten 5 prosent. Den 165 år gamle vin- og brennevinsprodusenten skal ta «tøffe grep» for å få fart på lønnsomheten, inkludert en forenkling og effektivisering av organisasjonen. Blant annet snakkes det om å redusere bemanningen med rundt 10 prosent. Selskapet eier merker som Skyy Vodka, Wild Turkey, Appleton, Grand Marnier og Courvoisier.

For britiske Standard Chartered ble oppturen på 4 prosent. Bankens inntjening i fjerde kvartal var så vidt ned fra samme periode året før, men oversteg likevel konsensusestimatet. Også inntektene på 4,8 milliarder pund overrasket positivt, og kapitalforvaltningen var et lyspunkt. Toppsjefen la dessuten vekt på at banken prioriterer investeringer i vekstmarkeder. Standard Chartered har sterke markedsposisjoner i Sørøst-Asia, samt deler av Midtøsten og Afrika.

Også Newmont, verdens største gullprodusent, publiserte et ferskt regnskap, og her ble både topp- og bunnlinjen langt bedre enn ventet, Inntektene økte med 40 prosent, hovedsakelig grunnet mye høyere gullpriser. Ved halv fem-tiden var Newmont-kursen likevel nær 4 prosent lavere, trolig fordi investorene allerede hadde priset inn effekten av stigende gullpriser. I det seneste året utgjør kursoppgangen 39 prosent, mens gullprisen er opp med 45 prosent.

På makrofronten opplyste HCOB at en PMI-måling for eurosonen holdt seg uendret på 50,2 i denne måneden. På forhånd var en økning til 50,5 ventet, men alle tall over 50 indikerer stigende aktivitet i privat sektor. Underindekser viste imidlertid at industrisektoren fortsetter å slite, med en PMI på 47,3.

For øvrig vurderer USAs myndigheter å gi tilbake 5.000 dollar til hver skattebetaler, som følge av at Elon Musks DOGE-team har redusert offentlig sløsing. Et slikt grep vil være klart inflasjonsdrivende, og fredag ettermiddag priset rentemarkedet inn en femårig amerikansk snittinflasjon på 2,66 prosent – mer enn noen gang siden august 2022.