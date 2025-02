Kongsberg Gruppen steg 3,5 prosent til 1.330 kroner, uten at det er registrert noen nyheter fra selskapet. DNB steg 1,1 prosent, uten noen nyheter fra det selskapet heller.

Liten trøst for Grieg

Torsdagens store taper, Grieg Seafood, så en fjerdedel av selskapets verdier fordufte etter at det gjorde store nedskrivninger i Canada-virksomheten og annonserte at det ville hente mellom 1,5 til 2 milliarder kroner.

På fredag var flere meglerhus ute med nye analyser av selskapet. Blant annet satt ABG Sundal Collier kursmålet ned fra 71 til 55 kroner, mens SpareBank 1 Markets gikk fra 74 til 64 kroner. DNB Markets la seg lavest, da det senket kursmålet fra 79 til 50 kroner.

Fredag ble det en liten oppgang på 3 prosent i oppdrettsselskapet, til 50,65 kroner per aksje.

Berenberg var ute med en analyse av et annet oppdrettsselskap – Mowi – på fredag. Der ble kursmålet løftet med over 50 kroner, fra 195 til 250 kroner. Fredag steg aksjen 0,5 prosent til 215 kroner.

Torsdag ettermiddag meldte Frasers Group at det ikke hadde tro på at det ville oppnå en eierandel på over 50 prosent i XXL , og droppet det frivillige budet på 10 kroner pr. aksje. Etter å ha vært opp over 3,5 prosent, endte XXL-aksjen med en marginal oppgang på 0,02 prosent til 11,50 kroner fredag.

Kitron-oppgangen fortsatte

Clarksons-analytiker Frode Mørkedal er i en ny analyse av Himalaya Shipping positiv til den fremtidige utviklingen, og hever kursmålet fra 105 til 110 kroner. Etter å ha steget over 2 prosent, endte den med en nedgang på 0,7 prosent til 60 kroner.

Etter flere dager med oppgang steg Kitron-aksjen videre fredag, og endte med en oppgang på 3,3 prosent til 42 kroner.

Tirsdag denne uken meldte selskapet at det hadde mottatt en ordre til en verdi av rundt 73 millioner kroner fra Kongsberg Defence & Aerospace. I løpet av halvannen måned i 2025 har Kitron dermed hanket fire kontrakter bare på forsvar. Det er dobbelt så mye som hele konsernet fikk i hele 2024.

Torsdag slapp også Autostore kvartalstall, hvor det blant annet slo konsensus, men droppet å gi noen guiding for neste kvartal eller for 2025. I tillegg viste selskapet en svak ordreinngang, noe som bekymret analytikerne.

Fredag leverte flere av analytikerne sine analyser av selskapet. SEB hevet kursmålet fra 7,80 til 8,00 kroner, men gjentar salg. Arctic var lang mer positive, og gjentok kursmålet på 18 kroner og kjøpsanbefalingen. Bank of America hevet kursmålet til 12,40 fra 12,10 kroner. Morgan Stanley satte på sin side ned kursmålet til 9,40 fra 9,60 kroner.

På fredag steg Autostore-aksjen 2,8 prosent til 12 kroner.