Novo-Nordisk rett opp: Amerikanerne kan slanke seg igjen

I mer enn to år har amerikanerne slitt med å få tak i slankemedisin, nå er mangelen over, det opplyser Food and Drug Administration (FDA) om fredag.

Mangelen var spesielt tilknyttet Novo Nordisks populære slankesprøyte Wegovy og diabetesmedisinen Ozempic. Det får Novo Nordisk-aksjen til å skyte opp 5,83 prosent på København-børsen. Aksjen har hatt det tøft på børs og er ned 30 prosent de siste 6 månedene.

Slår ned på kopier

Avgjørelsen fra FDA vil gjøre det vanskeligere for apotek som lager spesialtilpassede medisiner å produsere billigere, umerkede versjoner av injeksjonene i løpet av de neste månedene. Mange pasienter har vært avhengige av slike uautoriserte versjoner, ettersom apotekene har hatt lov til å lage kopier av medisiner som er i mangel, skriver CNBC.

FDA har konkludert med at Novo Nordisk nå har tilstrekkelig produksjonskapasitet til å dekke både nåværende og forventet etterspørsel etter semaglutid-injeksjoner i USA. Likevel advarer myndighetene om at pasienter og leger fortsatt kan oppleve «sporadiske og begrensede lokale forsyningsforstyrrelser» mens produktene distribueres til apotek.

«Vi er glade for at FDA nå har bekreftet at tilgangen på de eneste ekte, FDA-godkjente semaglutid-medisinene er løst,» sa Dave Moore, konserndirektør for Novo Nordisks amerikanske virksomhet i en uttalelse.