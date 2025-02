Oppdatert klokken 21:00

De toneangivende indeksene på New York børsen er i rødt fredag ettermiddag. Nasdaq-indeksen er ned 2,1 prosent. Dow Jones er ned 1,7 prosent, mens S&P 500 er ned 1,7 prosent.

Small cap-indeksen Russell 2000 er ned 3 prosent til 2.194 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,4 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 20,4 prosent til 18,86.

Forbrukertillitsindeksen fra University of Michigan falt til 64,7 i januar, en nedgang på 10 prosent og et brattere fall enn forventet, ettersom forbrukerne fryktet økende inflasjon fremover. Ifølge undersøkelsen var inflasjonsforventningene for de neste fem årene på 3,5 prosent, det høyeste nivået siden 1995, skriver CNBC.

Novo Nordisk

Novo Nordisk-aksjen stiger 5,4 prosent på Wall Street. I mer enn to år har amerikanerne slitt med å få tak i slankemedisin, nå er mangelen over, det opplyser Food and Drug Administration (FDA) om fredag.

Mangelen var spesielt tilknyttet Novo Nordisks populære slankesprøyte Wegovy og diabetesmedisinen Ozempic.

UnitedHealth

UnitedHealth-aksjen faller 7 prosent etter at The Wall Street Journal rapporterte at forsikringsselskapet er under etterforskning av det amerikanske Justisdepartementet.

Ifølge CNBC stilles det spørsmål ved UnitedHealths registrering av diagnoser som kan føre til ekstra betalinger fra Medicare. Ben Hendrix, analytiker i RBC Capital Markets, mener fredagens kursfall sannsynligvis er en overreaksjon.

Walmart

Torsdag falt Walmart 6,5 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon.

«Walmarts CFO påpekte usikkerheter rundt forbrukeratferd og globale økonomiske og geopolitiske forhold. De svake utsiktene kommer kort tid etter at detaljhandelen signaliserte et brått tilbakeslag fra forbrukerne», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Fredag faller aksjen ytterligere 2,4 prosent på New York-børsen.