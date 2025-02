Merz advarer: Europa kan ikke stole på USAs forsvarsgaranti

Tysklands trolig neste kansler, Friedrich Merz, mener Europa ikke lenger kan regne med USAs ubetingede beskyttelse og oppfordrer til tettere sikkerhetssamarbeid med Storbritannia og Frankrike.

Lederen for det kristendemokratiske partiet CDU, som ligger an til å vinne søndagens valg, uttrykte fredag bekymring for hvorvidt Donald Trump vil opprettholde USAs forpliktelser i Nato.

– Vi må være forberedt på at Donald Trump ikke lenger fullt ut vil akseptere bistandsløftet under Nato-traktaten, ifølge Merz, skriver Financial Times.

Han mener europeiske land må kunne forsvare seg selv og foreslår samtaler med London og Paris om hvorvidt deres atomvåpenbeskyttelse kan utvides til også å gjelde Tyskland.

Økende uro for valgpåvirkning

Samtidig advarer Tysklands innenriksdepartement om en russisk desinformasjonskampanje rettet mot valgkampen, med falske videoer spredt i Hamburg og Leipzig.

Sikkerhetsmyndigheter har avdekket et nettverk av pseudo-medier og sosiale medier-kontoer, noe som forsterker bekymringen for russisk innblanding i demokratiske prosesser, ifølge Financial Times.

Høyrepopulistisk fremgang

Meningsmålinger tyder på at det høyrepopulistiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) kan få en femtedel av stemmene – dobbelt så mye som ved forrige valg.

– Hvis vi ikke løser problemene de neste fire årene, vil høyrepopulismen bli ustoppelig, ifølge De Grønnes toppkandidat Robert Habeck.

USAs visepresident JD Vance skapte også furore da han antydet at Europa bør samarbeide med høyrepopulistiske partier for å få støtte fra USA. Han møtte AfD-leder Alice Weidel, men ikke forbundskansler Olaf Scholz, under sikkerhetskonferansen i München.