Fondsinteressen stuper for amerikanske IT-aksjer

Samtidig har fondet en allokeringsbrøk som gir andelseierne en lavere eksponering mot teknologisektoren på Wall Street enn en ren replikering av S&P 500-indeksen skulle tilsi. Dermed har avkastningstallene over flere år vært svakere enn den amerikanske referanseindeksen, nettopp i ly av den elleville teknologifesten. Men trenden er i ferd med å snu, ettersom The Invesco S&P 500 Equal Weight så langt i år har steget tre og en halv prosent – noe som er nær ett prosentpoeng høyere enn S&P 500-indeksen. I det alt vesentlige skyldes meravkastningen – ja, nettopp – at aksjekursene til teknologigiganter som Apple, Microsoft og Nvidia hittil i år er i rødt. Fondstegnernes klart økte interesse for mindre teknologitunge aksjefond har så langt i 2025 dermed vært en god rettesnor for markedsbevegelsene på Wall Street.

Lavere IT-optimisme i opsjonsmarkedet

Andre markedsdata peker også i samme retning – at amerikanske teknologiselskaper mister mer og mer investorappell. Ifølge Financial Times øker interessen nå markant for opsjoner som korrelerer positivt med S&P 500-indeksen, men der teknologiandelen er redusert. Med andre ord forventer stadig flere opsjonsinvestorer at S&P 500-indeksen skal videre opp – men drevet frem av andre bransjer enn teknologisektoren. Ett av de største produktene i sitt slag, CME Group S&P 500 Equal Weight Futures, har siden lanseringen for bare få uker siden mottatt tegninger for to og en halv milliard dollar, vel 27 milliarder kroner. Amerikanske CME Group organiserer verdens største handelsplass for kjøp og salg av alle slags derivater og tilbyr dermed produkter de fortløpende ser at det er marked for.

Med andre ord viser ferske markedsdata at både amerikanske aksjefond, og derivatinvestorer i det store og hele, forventer nye oppganger for S&P 500-indeksen – men ikke lenger løftet frem av IT-giganter som Apple, Microsoft og Nvidia. Det er dårlig nytt for IT-investorene på Oslo Børs.