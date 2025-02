Superinvestor Egil Dahl selger i favorittaksjer

Egil Dahl startet som investor etter å ha solgt seg ut av Platekompaniet i 2008 for 100 millioner kroner. Siden den gang har det bare tikket oppover for investoren som har gjort stor suksess på børs. I den siste tiden har investoren solgt seg ned i to av hans største investeringer.

Dahl gikk inn i året med 3 millioner aksjer i retailkjempen Europris. Nå kommer det frem at investoren har kvittet seg med 400.000 av dem. Aksjene er solgt i flere omganger, ifølge Finansavisens bjellesautjeneste ble 200.000 aksjer solgt den 19. februar.

Investorens beholdning på 2,5 millioner Europris-aksjer var etter børsslutt fredag verdsatt til 203 millioner kroner. Ifølge aksjonærtjenesten Holdings er lavpriskjeden Dahls femte største investering, bak Protector Forsikring, Kitron, Note og Multiconsult. Totalt eier han aksjer for over 2,1 milliarder kroner.

Europris-aksjen er opp 22,21 prosent de siste 6 månedene.

Største aksjonær i Europris er Folketrygdfondet, som sitter med aksjer til en verdi av 1,9 milliarder kroner. Det tilsvarer en eierandel på 14,2 prosent av selskapet.

Selger i Kitron

«De som gikk glipp av oppgangen i Kongsberg Gruppen kan nå få muligheten i Kitron. Det er undervurdert hvor mye forsvar og sikkerhet kommer til å bidra for Kitron», sa Odin-forvalter Atle Hauge til Finansavisen i starten av januar.



Og det har vist seg å stemme. Så langt i år er aksjen opp 24 prosent. Det har fått Dahl til å trykke på salgsknappen også her.

Ved inngangen av året eide Dahl 9 millioner aksjer i elektronikkprodusenten, men har så langt i år solgt i overkant av 2 millioner aksjer.

Investoren eide Kitron-aksjer for rundt 290 millioner kroner ved børsslutt fredag. Selskapet har i den siste tiden sett det renne inn med nye kontrakter. Bare i løpet av halvannen måned har Kitron hanket inn fire kontrakter bare på forsvar.

Ny medarbeider

I november skrev Finansavisen om at Egil Dahl hadde kapret Sparebank1 Markets-analytiker Øyvind Mossige. Dahl har jobbet alene i 16 år, men 1. februar ble den tidligere konsum-analytikeren med på laget.

«Øyvind er en veldig flink analytiker, både grundig og ganske treffsikker i sine analyser. Vi kom sammen og pratet litt, og fant begge ut at dette var en god idé» sa Egil Dahl til Finansavisen i november.

Mossige har vært analytiker i 17 år og har nå fått tittelen medarbeider og skal hjelpe investoren å oppnå så god avkastning som mulig.

«Jeg skal bidra til så god avkastning som mulig. Det er målet. Hans utvikling har vært bra, og det vil bli et sted jeg forhåpentligvis kan lære mye, og også bidra med noe,» sa Mossige.