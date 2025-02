Warren Buffett sitter lastet med kontanter

Investeringsgiganten Berkshire Hathaway, ledet av den 94 år gamle finansnestoren Warren Buffett, offentliggjorde lørdag frem tall for fjerde kvartal.

Ved utgangen av året hadde selskapet 334,2 milliarder dollar i kontanter. Det tilsvarte en dobling fra samme kvartal året før. Den gang satt selskapet med 167 milliarder kroner i kontanter.

Driftsresultatet var på 14,5 milliarder dollar i løpet av de tre siste månedene av året, opplyste Warren Buffetts konglomerat, med base i Omaha, Nebraska, i en uttalelse lørdag. Økningen skyldtes blant annet en 48 prosent vekst i inntektene fra forsikringsinvesteringer, som steg til 4,1 milliarder dollar som følge av høyere renter.

Berkshire Hathaway økte driftsresultatet med 71 prosent i fjerde kvartal, drevet av høyere renter.

Bedre enn ventet

Warren Buffett syntes 2024 gikk bedre enn han hadde forventet.

«I 2024 gjorde Berkshire det bedre enn jeg forventet, selv om 53 prosent av våre 189 driftsselskaper rapporterte en nedgang i inntjeningen. Vi fikk drahjelp av en forutsigbar stor økning i investeringsinntekter, ettersom avkastningen på statsobligasjoner steg, og vi økte våre beholdninger av disse svært likvide kortsiktige verdipapirene betydelig», sa Buffett, styreleder og adm. direktør i Berkshire, i sitt årlige brev til aksjonærene.

«Orakelet fra Omaha» og Berkshire Hathaway skal avholde sin generalforsamling den 3. mai. Det er i 2025, 60 år siden Buffett tok kontroll over selskapet, og generalforsamlingen har over lang tid vært kjent som «Woodstock for kapitalister». Som refererer til den legendariske musikkfestivalen som fant sted i New York i 1969.

Buffett er ifølge Forbes sin 400-liste verdsatt til 150 milliarder dollar.