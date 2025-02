Kjøp kinesiske teknologiaksjer

Lavt prisede selskaper uten triggere kan fort bli en value trap. I løpet av fjoråret ble det tydelig at kinesiske myndigheter kom til å gjøre mer for å stimulere økonomien, med hovedfokus på konsumenten. For store teknologiselskaper kan disse stimulipakkene «gå rett i lomma».

Selv om det allerede er kommet betydelige stimulanser fra kinesiske myndigheter, er det sannsynlig at mer vil følge. Myndighetene har signalisert en mer proaktiv tilnærming for å støtte økonomien, noe som kan gi ytterligere løft til forbrukerrettede teknologiselskaper. Dette er en viktig forskjell fra tidligere år, hvor regulatorisk usikkerhet har tynget sektoren.

Den seneste tiden har vi fått en ny driver gjennom AI-modellen DeepSeek. Språkmodellen har vist seg å være fullt på høyde med tilsvarende modeller fra OpenAI. I tillegg er den et resultat av innovative ideer som har redusert treningskostnadene kraftig og viser at Kina ikke er ute av AI-kappløpet. Landet satser tungt på kunstig intelligens og har klart å utfordre de etablerte amerikanske aktørene til tross for eksportrestriksjoner på de mest avanserte databrikkene. Dette viser at Kina fortsatt er en relevant teknologisk aktør og kan bidra til å styrke de lokale teknologiselskapenes konkurranseevne.

ARTIKKELFORFATTER: Delphi-forvalter Ivar Harstveit. Foto: NTB

Det er likevel viktig å være klar over at kinesiske aksjer har vært lavere priset grunnet en geopolitisk risikopremie. Samtidig har den politiske risikoen knyttet til en mulig ny Trump-administrasjon blitt noe mildere enn tidligere fryktet. Mens handelskonfliktene mellom USA og Kina fortsatt utgjør en usikkerhetsfaktor, har vi sett at markedet i større grad diskonterer denne risikoen. For vår del leter vi etter kinesiske selskaper med sterk innenrikseksponering, hvor dette er mindre problematisk enn for selskaper med høy avhengighet av det amerikanske markedet.

Det er også verdt å merke seg at noen av de største amerikanske teknologiselskapene er betydelig eksponert mot det kinesiske markedet. Apple og Tesla får omtrent 20 prosent av inntektene sine fra Kina, noe som gjør dem mer sårbare for geopolitisk uro og reguleringsendringer. Samtidig handles de til langt høyere multipler enn sine kinesiske konkurrenter, noe som kan innebære en større nedsiderisiko dersom forholdet mellom USA og Kina skulle surne.

Oppsummert ser vi at kinesiske teknologiselskaper har flere positive drivere på plass, inkludert bedre inntjeningsvekst, lave verdsettelser, potensielle stimuli og at de henger med i AI-kappløpet. Selv om risikoen ikke er borte, virker Donald Trump å være mildere i retorikken mot Kina enn ventet. I vår globalportefølje har vi gjennom høsten tatt inn selskaper som Alibaba, Xiaomi, JD og Tencent. I tillegg til oppsidepotensialet diskutert ovenfor bidrar de til diversifiseringseffekter for porteføljen, med en lav korrelasjon mot amerikanske aksjer.