Oljefondet er farlig avhengig av USA

USA blir stadig mer proteksjonistisk, og historien viser at det utenkelige kan skje. Donald Trumps kaotiske handelspolitikk beviser at Washington er villig til å bruke økonomiske virkemidler strategisk. Hva om USA i en krisesituasjon innfører restriksjoner eller beslaglegger utenlandske midler?

Oljefondet har tjent godt på sin USA-eksponering, men dette har gjort norsk økonomi ekstremt sårbar for politiske og økonomiske svingninger i verdens største økonomi. Ved utgangen av 2024 var 57 prosent av fondets aksjeportefølje plassert i USA. Fondets investeringer i selskaper som Apple, Microsoft og Nvidia betyr at norske verdier umiddelbart kan påvirkes av nye tollsatser, eksportrestriksjoner eller handelskonflikter.

Kun 27 prosent av fondet er investert i Europa, til tross for at over 65 prosent av Norges eksport går til EU/EØS

Vesten har allerede frosset 300 milliarder euro av Russlands statlige midler etter Ukraina-invasjonen (ref. EU-kommisjonen, 2023). Med et stadig mer uforutsigbart USA, kan vi stole på at det samme ikke skjer med oss i en fremtidig konflikt? Ekstreme scenarier som beslagleggelse er usannsynlige, men vi har plassert en enorm andel av nasjonalformuen i en økonomi som kan snu seg mot utenlandske investorer dersom proteksjonismen vokser.

Trumps handelstoll mot Kina i 2018 utløste en global handelskrig som førte til store verdifall på børsene. Dersom USA i fremtiden innfører lignende tiltak mot Europa, vil norske investeringer være direkte utsatt. Så lenge vi fortsetter denne ubalanserte eksponeringen, står vi i fare for å finansiere vår egen økonomiske ustabilitet.

I tillegg vil en forverret relasjon mellom USA og Kina kunne skape en dominoeffekt som påvirker globale forsyningskjeder og dermed svekker Oljefondets verdi. Et USA i proteksjonistisk modus kan velge å favorisere amerikanske aktører på bekostning av utenlandske investeringer, og det er ikke utenkelig at utenlandske fond vil kunne møte økte regulatoriske krav eller begrensninger.

