Oljefondet må ut av Tesla

Elon Musk har lenge vært en uortodoks leder, men hans nylige utvikling har gått fra det eksentriske til det direkte problematiske. Han har promotert og forsvart personer og ideologier som står langt ute på den politiske høyresiden, inkludert konspirasjonsteoretikere og personer med klare koblinger til ekstremisme. På X (tidligere Twitter), plattformen han selv eier, har han gitt støtte til innlegg med rasistiske undertoner og spredd villedende informasjon om globale hendelser.

Tesla, som en av verdens ledende produsenter av elektriske biler og en sentral aktør i det grønne skiftet, er lenge blitt sett på som et viktig selskap i overgangen til fornybar energi. Men spørsmålet må nå stilles: Kan Oljefondet forsvare å investere i et selskap der topplederen aktivt bidrar til en destruktiv samfunnsutvikling?

Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet, har klare etiske retningslinjer for sine investeringer. Fondet har tidligere ekskludert selskaper på grunn av menneskerettighetsbrudd, korrupsjon, grunnleggende etiske normer og andre uakseptable forhold. Det er på tide at Tesla vurderes etter de samme kriteriene.

Norge må ta et tydelig standpunkt mot høyreekstremisme, konspirasjonsteorier og uakseptable arbeidsforhold

Elon Musks handlinger og uttalelser bør sees i sammenheng med Teslas kultur og praksis. Det er ikke bare Musk selv som skaper problemer. Tesla er involvert i en rekke arbeidskonflikter, diskrimineringssaker og anklager om brudd på arbeidstakerrettigheter. Flere rettssaker har avslørt alvorlige tilfeller av rasisme og trakassering på Teslas fabrikker, spesielt i USA. Hvis dette hadde skjedd i et hvilket som helst annet selskap, ville Oljefondet vurdert en uttrekning. Hvorfor skal Tesla behandles annerledes?

Den profilerte investoren Jan Petter Sissener har lenge vært kritisk til Tesla og Elon Musk. Han har påpekt flere problematiske aspekter ved selskapet, inkludert svak økonomistyring, overdrevent optimistiske prognoser og manglende tillit til Musks ledelse. Sissener har tidligere advart om at Tesla er overvurdert og bør unngås av seriøse investorer.

I lys av Musks stadig mer kontroversielle opptreden kan Sisseners advarsler tolkes i en enda større kontekst. Det er ikke bare Tesla som har et problem med bunnlinjen eller ledelsesstruktur – det er også et selskap som styres av en person med forbindelser til problematiske ideologier. Dette må være en rød linje for Oljefondet.

Oljefondet har en global rolle, og investeringene speiler over på Norge. Derfor er det viktig at vi løfter rollen som moralsk veileder for ansvarlige investeringer. Norge kan ikke på den ene siden promotere menneskerettigheter, demokrati og anstendige arbeidsvilkår, og samtidig investere i et selskap ledet av en person som aktivt motarbeider disse verdiene.

Det er på tide at Tesla settes på Oljefondets etiske nei-liste. Norge må ta et tydelig standpunkt mot høyreekstremisme, konspirasjonsteorier og uakseptable arbeidsforhold. Penger og profitt kan ikke trumfe grunnleggende verdier om respekt, ansvar og anstendighet. Oljefondet bør trekke seg ut av Tesla – og det bør skje nå.

Håvard Røgeberg Magelssen

Leder i Unge Sentrum

Elisabeth Meling

Nestleder i Partiet Sentrum