Mandagens høydepunkter

Kjell Inge Røkke varslet enorme IT-ambisjoner der IT skulle utgjøre 50 til 70 prosent av Aker. Etter fire år med milliardtap satser Røkke heller på eiendom.

Siden oppstart er det tapt godt over 2 milliarder kroner i Cognite. I tillegg har Aker det lønnsomme programvareselskapet Aize, uten at det hjelper så mye med et overskudd på 45 millioner.

Tapssluket Stack by Me vil friste uerfarne investorer til å satse sparepengene sine, men fra medlemmer av eget styre får gründeren Madeleine Bjørnestad Røed så hatten passer.

Finansavisen er gjort kjent med innholdet i e-poster til og fra styremedlemmer og intern kommunikasjon som tyder på anspent stemning. Siden juli i fjor har det vært hele fem endringer i styret, og minst to av de tidligere styremedlemmene har uttrykt sterk misnøye med Bjørnestad Røed.

Ingeborg Almås, analytiker i Clarksons, tror bunnen er nådd i tørrlastmarkedet.

Hun forklarer det svake markedet i vinter med et lavt aktivitetsnivå i den nordlige hemisfæren, men sier de underliggende fundamentale faktorene i capesize-markedet fortsatt er sterke, med lav ordrebok og god tonnmilsvekst.

På lederplass skriver Trygve Hegnar at NRK bløffer om kongehuset. Da kong Harald fylte 88 år forleden, kunne NRK glede kongen, sa de, med en meningsmåling som angivelig viser at støtten til monarkiet øker. 69 prosent skal det være, opp fra 64 prosent før jul.

Det er manipulasjon med tall. På samme tid i fjor var oppslutningen om monarkiet 73 prosent, og det gir altså et fall til 69 prosent. Ikke en hyggelig gave til kongen på fødselsdagen, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 4. kv.:

Capsol Technologies: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Otovo: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

DOF Group: Webcast kl. 14.00

Resultatpresentasjon:

Western Bulk Chartering: Webcast kl. 13.00

Makro:

Tyskland: Ifo-indeks februar, kl. 10.00

ØMU: Inflasjon januar endelig, kl. 11.00

USA: Chicago Fed-indeks januar, kl. 14.30

USA: Dallas Fed-indeks februar, kl. 16.30

Utenlandske:

Dominos Pizza, Zoom

Ekskl. utbytte:

Höegh Autoliners