Det viktigste å få med seg før børsen åpner

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Oljeprisen faller mandag. Nordsjøoljen med levering i april er ned 0,1 prosent til 74,34 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen er ned 0,2 prosent til 70,24 dollar.

Til sammenligning ble et fat brent-olje omsatt for over 75 dollar ved børsslutt på Oslo Børs fredag.

Asia

I Kina går Shanghai Composite tilbake 0,3 prosent. Hang Seng i Hongkong er ned 0,8 prosent, og Kospi i Sør-Korea svekkes 0,5 prosent.

I India faller Sensex 1,0 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,1 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,2 prosent.

Japan er stengt på grunn av en offentlig fridag.

Trump-administrasjonen rettet et nytt angrep mot Kina med en rekke tiltak innen investering, handel og shipping, ifølge Bloomberg. USA har blant annet foreslått avgifter på bruken av kommersielle skip produsert i Kina for å motvirke landets dominans innen skipsbygging. Kinesiske shipping-aksjer falt mandag.

Wall Street

Fredag endte den brede S&P 500-indeksen ned 1,70 prosent til 6.013,22. Industritunge Dow Jones falt 1,69 prosent til 43.428,02. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 2,20 prosent til 19.524,01.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 18,53, opp 18,33 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,423 prosent.

Forbrukertillitsindeksen fra University of Michigan falt til 64,7 i januar, en nedgang på 10 prosent og et brattere fall enn forventet, ettersom forbrukerne fryktet økende inflasjon fremover.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs avsluttet ukens siste handelsdag med en oppgang på 0,5 prosent til 1.500 poeng.

Ved børsslutt har prisen på aprilkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent falt 1,2 prosent til 75,55 dollar siden midnatt. Prisen på den lettere WTI-oljen falt 1,4 prosent, til 71,50 dollar fatet.

Equinor rundet av uken med å falle 0,5 prosent, og Aker BP falt 1 prosent. Vår Energi falt 0,4 prosent.