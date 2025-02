Oslo Børs: Subsea 7 rett opp etter fusjonsmelding

Etter en vinglete start er Oslo Børs nå i grønt. Klokken 11.05 står hovedindeksen i 1.506,66, en oppgang på 0,4 prosent.

Nordsjøoljen med levering i april er ned 0,1 prosent til 74,35 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen faller 0,2 prosent til 70,25 dollar.

Til sammenligning ble et fat brent-olje omsatt for over 75 dollar ved børsslutt på Oslo Børs fredag.

Equinor stiger 0,7 prosent til 259,90 kroner mens Aker BP er ned 0,1 prosent til 237,90 kroner. Vår Energi går tilbake 0,2 prosent til 33,44 kroner.

Bevegelser

Søndag kveld ble det kjent at Subsea 7 og italienske Saipem slår seg sammen. Fusjonen gjør selskapet, som skal gå under navnet Saipem 7, til det femte største oljeserviceselskapet i verden.

«Vår umiddelbare reaksjon er at en potensiell sammenslåing som inkluderer alle forretningssegmentene, er noe overraskende, da det vil redusere Subsea 7s eksponering mot subsea-installasjon – et segment vi anser som et av de sterkeste med tanke på markedsutsikter. Samtidig kan en slik sammenslåing åpne for salg av virksomheter og/eller eiendeler, etter vår vurdering», skrev DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen i en oppdatering.

Subsea 7 vil også dele ut et ekstraordinært utbytte på 450 millioner euro til sine aksjonærer før fusjonen blir endelig. Subsea-aksjen fyker rett opp 7,0 prosent til 194,30 kroner.

Offshorerederiet DOF Group leverte en omsetning på 410 millioner dollar i fjerde kvartal, opp fra 296 millioner samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på 177 millioner dollar, ned fra 188 millioner i fjor.

Videre melder selskapet om at første utbyttebetaling vil komme i andre kvartal 2025 på 0,3 dollar pr. aksje.

Aksjen stiger 3,6 prosent til 94,65 kroner.

Otovo-aksjen doblet seg fredag etter porteføljesalget til Swiss Life Asset Managers. Mandag leverte solcelleselskapet tall for fjerde kvartal, som viste et driftsresultat på minus 49,9 millioner kroner, mot minus 110,9 millioner kroner i samme periode året før. Aksjen klatrer 10,1 prosent til 2,24 kroner.

IT-selskapet Atea har fått tildelt en rammeavtale av Staten og Kommunernes Indkøbsservice, Danmarks største offentlige innkjøpsorganisasjon. Avtalen har en varighet på tre år og en forventet verdi på 4,1 milliarder danske kroner. Aksjen stiger 1,8 prosent til 137,40 kroner.