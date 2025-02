DNB Markets anbefaler ni aksjer

I løpet av forrige uke falt DNBs portefølje med anbefalte aksjer 0,6 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 0,8 prosent.

Norconsult og Sparebank 1 SMB var aksjene i porteføljen som gjorde det best, med en kursoppgang på henholdsvis 2,5 prosent og 0,8 prosent. Verst gikk det med SATS og Veidekke som falt henholdsvis 2,8 prosent og 2,1 prosent.

Denne uken gjør ikke strateg Paul Harper noen endringer i den anbefalte porteføljen.

– SATS og Norconsult er i rute til å komme inn i OSEBX når den revektes i mars. Kvartalssesongen er ute av veien, så det ligger ikke an til noen ubehagelige overraskelser der, sier strateg Paul Harper til Finansavisen.

– Det er også verdt å merke seg at Subsea 7s sammenslåing med Saipem trekker aksjen opp nærmere syv prosent mandag, understreker Harper. I en børsmelding fra Subsea 7 fremgår det at aksjonærene i Saipem og Subsea 7 vil eie 50 prosent hver av aksjekapitalen i det sammenslåtte selskapet, og at det sammenslåtte selskapet vil være notert på både børsen i Milano og Oslo,.

For en uke siden kvittet strategen seg med SalMar dagen før selskapet la frem sine kvartalstall. I løpet av den siste uken falt aksjen fire av fem handelsdager.