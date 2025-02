Kjøper takeaway for 48 milliarder

Den store teknologinvestoren Prosus har inngått en avtale om å kjøpe opp Amsterdam-baserte Just Eat Takeaway.com for 4,1 milliarder euro, melder Bloomberg.

Det tilsvarer rundt 47,7 milliarder kroner.

Prosus betaler 20,30 euro pr. Just Eat-aksje, med oppgjør i kun kontanter.

Prisen er 49 prosent over tremåneders volumvektet gjennomsnittskurs for Just Eat-aksjen, som fredag endte på 12,43 euro – og som mandag fyker opp mer enn 50 prosent på Amsterdam-børsen.

Fra tidligere har Prosus eierandeler i matleveringsvirksomheter i Sør-Amerika, India og Sørøst-Asia.

Just Eat Takeaway har på sin side virksomhet i 17 markeder, inkludert Storbritannia, Tyskland, Canada, Nederland, Australia og Danmark. Etter en nedgang i etterspørselen i kjølvannet av coronapandemien har selskapet strømlinjeformet driften og nylig kvittet seg med amerikanske Grubhub for rundt 650 millioner dollar.

Klar med 200 milliarder

Prosus er blitt kjent for sin investering i kinesiske Tencent tilbake i 2001. Eierandelen som ble kjøpt for 34 millioner dollar, er nå verdt mer enn 140 milliarder dollar.

Tidligere i år uttalte Prosus-sjef Fabricio Bloisi at selskapet har nær 20 milliarder dollar å bruke på investeringer, og at selskapet er klart for å vokse i Europa. Han har også omtalt Donald Trumps planer om å gjøre USA til en stormakt innen kunstig intelligens som en wakeupcall for Europa.

Nå sier han, ifølge Bloomberg, at Prosus har 18 milliarder dollar i cash – 200 milliarder kroner – og at opp mot 11 milliarder dollar kan bli brukt på oppkjøp.

– Planen min etter denne transaksjonen er raskere vekst i alle våre virksomheter – og vi tror vi kan vokse raskere med Just Eat Takeaway, sier Bloisi, ifølge nyhetsbyrået.