Shippingfall på flat Oslo Børs – markant nedgang i gassprisen

DOF Group leverte tall for fjerde kvartal mandag morgen og annonserte sitt første utbytte – 0,3 dollar pr. aksje i andre kvartal 2025. Driftsinntektene endte på 410 millioner dollar, i tråd med forventningene, mens bunnlinjen falt fra 250 til 96 millioner dollar. Aksjen stiger 1,04 prosent til 92,35 kroner.

Ellers er TGS opp 1,06 prosent til 114,00 kroner, og Aker Solutions stiger 1,58 prosent til 33,46 kroner.

Løft for konsumaksjer

Otovo steg over 103 prosent fredag etter salg av abonnementsbaserte solcelleanlegg til Swiss Life Asset Managers.

Mandag la selskapet frem tall for fjerde kvartal, som viste en bedring i tapene etter et kostnadskuttprogram. Driftsresultatet endte på minus 50 millioner kroner, sammenlignet med minus 111 millioner i samme periode året før. Aksjen stiger 3,69 prosent til 2,10 kroner.

Innen shipping faller containerfraktrederiet MPC Container Ships 4,09 prosent til 18,41kroner, mens Frontline er ned 2,23 prosent til 182,15 kroner. Shippingindeksen er ned 1,35 prosent.

«På fredag foreslo US Trade Representative (USTR) tilleggskostnader på 0,5–1,5 millioner dollar pr. anløp i amerikanske havner for alle kinesiske rederier, ethvert rederi basert på andelen kinesiskbygde skip i flåten, og ethvert rederi basert på andelen kinesiskbygde skip i ordreboken. Den offentlige høringen finner sted 24. mars (...). Den mest påvirkede sektoren er tørrbulk, som står for 28 prosent av USAs sjøtransporthandel og har over 40 prosent av anløpene fra kinesiskbygde skip. Deretter følger tankskip (35 prosent av handelen; 14–17 prosent av anløpene) og containerskip (20 prosent av handelen; 17 prosent av anløpene)», skriver HSBC i en kommentar.

IT-selskapet Atea har fått tildelt en rammeavtale av Staten og Kommunernes Indkøbsservice, Danmarks største offentlige innkjøpsorganisasjon. Avtalen har en varighet på tre år og en forventet verdi på 4,1 milliarder danske kroner. Aksjen stiger 1,48 prosent til 137,00 kroner.

– SATS og Norconsult er i rute til å komme inn i OSEBX når den revektes i mars. Kvartalssesongen er ute av veien, så det ligger ikke an til noen ubehagelige overraskelser der, sier DNB Markets-strateg Paul Harper til Finansavisen.

Treningskjeden stiger 1,75 prosent til 32,05 kroner, også konsumaksjen Orkla viser styrke, opp 1,22 prosent til 107,90 kroner. Europris er imidlertid i rødt, ned 0,62 prosent til 80,65 kroner. Superinvestor Egil Dahl har kvittet seg med flere hundre tusen aksjer i lavprisgigaten.

Kongsberg Gruppen er ned 0,82 prosent til 1.326 kroner, DNB er opp 0,59 prosent til 254,10 kroner, Norsk Hydro stiger 0,75 prosent til 66,94 kroner.