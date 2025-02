I en analyse fra Berenberg skriver analytiker Lasse Stueben at AutoStores resultater for fjerde kvartal viste både positive og negative sider. Salg og driftsresultat før ned- og avskrivninger (ebitda) overgikk forventningene, mens ordreinngangen var svakere enn ventet, delvis grunnet valutaeffekter.

Han mener likevel at AutoStore leverte solid i et utfordrende marked for lagerautomatisering, og fremhever at ordreinngangen viser tegn til stabilisering. Stueben gjentar kjøpsanbefalingen og kursmålet på 15 kroner pr. aksje. Aksjen ble omsatt for 11,97 kroner før børsåpning.

Analysefakta Aksje: Autostore Meglerhus: Berenberg Anbefaling: Kjøp (Kjøp) Kursmål: 15 (15)

Ordreinngangen var stabil på kvartalsbasis, men 14 prosent lavere på årsbasis, påvirket av valutamotvind. Justert for valutaeffekter økte ordreinngangen med 15 prosent på kvartalsbasis.

Stueben ser fortsatt potensial for etterspørselsvekst i Nord-Amerika i 2025 og opprettholder marginforventningene på 47 prosent for året.