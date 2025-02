JPMorgan har tatt opp dekning på Storebrand, etter å ha vært uten dekning siden sommeren i fjor. Analytiker Farooq Hanif gir salgsanbefaling og kursmål på 115 kroner.

Hanif mener aksjen har hatt en sterk utvikling på grunn av selskapets strategiske omlegging fra kapitalintensive, garanterte pensjoner til en mer kapitaleffektiv forretningsmodell, samt makroøkonomiske medvinder. Fremover ser han imidlertid avtagende vekst og økt risiko for konsensusestimater, spesielt innen unit-linked pensjoner og skadeforsikring. I tillegg mener han at Storebrands inntjening er sårbar for lavere obligasjonsrenter, ettersom garanterte pensjoner fortsatt utgjør en betydelig del av resultatet.

Analysefakta Aksje: Storebrand

Meglerhus: JPMorgan

Anbefaling: Selg

Kursmål: 115

Hanif vurderer at Storebrands kapitalposisjon under Solvens II-regelverket er sterk, men at potensialet for økt tilbakebetaling til aksjonærene er begrenset, til tross for pågående tilbakekjøpsprogram og utbyttevekst.

Videre påpeker han at Storebrand handles til en høyere multipel enn nederlandske forsikringsselskaper, som han mener representerer mer attraktive investeringsmuligheter med bedre kapitalavkastning og større potensial for positiv utvikling.