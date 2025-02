Rett opp på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent og står i 19.606,17 poeng, mens Dow Jones stiger 0,4 prosent til 43.579,99 poeng. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 6.033,23 poeng.

Onsdag presenterer Nvidia sine kvartalstall, noe som vil få stor oppmerksomhet i markedet. Kort tid etter at mandagens handel tok til stiger aksjen 2,4 prosent.

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities understreker at USAs president sprer usikkerhet og frykt blant sine allierte, og spesielt i Ukraina. Resultatet er geopolitisk usikkerhet, samtidig som inflasjonsforventningene stiger kraftig.

«Det var særlig en interessant avslutning på uken, der en rekke svake USA-tall satte en liten støkk i markedet. Dette gitt et bakteppe av usikkerhet rundt tollsatser og geopolitikk, men kanskje enda mer at Trumps nedskjæringer (DOGE m.m.) vil virke dempende på den amerikanske veksten», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,45 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,6 prosent til 17,74.

«Rentemarkedet har rykket litt «tilbake til start» i det siste, som innebærer at det er fullt priset et rentekutt i juli, og halvannet til to rentekutt totalt i løpet av 2025», understreker Handelsbanken.