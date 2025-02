Nedgang på Oslo Børs: Subsea 7 rett opp etter fusjon – shipping tynget av ny Trump-avgift

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt 0,14 prosent til 1.498,18 poeng mandag.

Ved børsslutt kostet et fat Brent-olje med levering i april 74,72 dollar, opp 0,39 prosent. Et kvarter før børsslutt var gassprisen (TTF) ned 2,25 prosent til 46,13 euro pr. MWh. Gassprisen er dermed ned rundt 20 prosent på to uker.

Søndag kveld ble det kjent at Subsea 7 og italienske Saipem slår seg sammen. Aksjonærene i Subsea 7 vil motta 6,688 Saipem-aksjer for hver Subsea 7-aksje de eier. Subsea 7 vil også utbetale et ekstraordinært utbytte på 450 millioner euro umiddelbart før gjennomføringen av sammenslåingen.

Carnegie-analytiker Erik Aspen Fosså tror Subsea 7-aksjonærene helst vil eie et rent subsea-selskap og ikke et konglomerat som Saipem. Barclays mener sammenslåingen bør være attraktiv for aksjonærene.

Etter å ha åpnet opp nesten 7,4 prosent avtok oppgangen i løpet av dagen, og aksjen endte til slutt på 187,00 kroner, opp 2,97 prosent.

DOF Group leverte tall for fjerde kvartal mandag morgen og annonserte sitt første utbytte – 0,3 dollar pr. aksje i andre kvartal 2025. Driftsinntektene endte på 410 millioner dollar, i tråd med forventningene, mens bunnlinjen falt fra 250 til 96 millioner dollar. Aksjen steg 1,26 prosent til 92,55 kroner.

TGS endte opp 0,71 prosent til 113,60 kroner, mens Aker Solutions la på seg 1,64 prosent til 33,46 kroner.

Shippingfall

Oljeselskapene var i grønt territorium deler av dagen, men ved børsslutt var Aker BP ned 1,22 prosent til 235,30 kroner, Vår Energi falt 1,46 prosent til 33,01 kroner, mens Equinor falt 0,02 prosent til 258,10 kroner. Berenberg kuttet markant i Røkke-selskapet etter bekymringer om utbytte.

SpareBank 1 Markets-analytiker Teodor Sveen-Nilsen sier at han har hørt rykter om at den danske staten vurderer å selge sin eierandel på 50 prosent i Ørsted, og at Equinor er en mulig kjøper.