Børsfallet fortsetter

Europas Stoxx 600-indeks var 0,4 prosent lavere mandag ettermiddag, etter fredagens kraftige børsfall i USA. Tyske Dax var derimot noe opp, mye grunnet optimisme etter helgens valg, der høyresiden fikk klart mest stemmer. For regjeringspartiet Sosialdemokratene ble oppslutningen skarve 16 prosent.

På London-børsen steg BAE Systems med mer enn 4 prosent. Storbritannias største våpenprodusent meldte at en tiårig kontrakt med NASA verdt 231 millioner dollar nå er i boks. BAEs amerikanske fabrikk skal bygge romskip for organisasjonen.

Et annet britisk konsern, strømleverandøren National Grid, selger sin landbaserte amerikanske fornybarvirksomhet til private equity-selskapet Brookfield Asset Management for 1,7 milliarder dollar. National Grids aksjekurs steg med godt over 1 prosent.

Den største børsvinneren var imidlertid London-baserte Just Eat Takeaway.Aksjekursen la på seg hele 54 prosent, da det ble kjent at nederlandske Prosus skal betale 4,3 milliarder euro for takeaway-plattformen. Prosus investerer i forbrukerorienterte nettselskaper over hele verden, og eier allerede syv andre takeaway-virksomheter.

I USA var de fleste børsindeksene ytterligere ned ved halv fem-tiden. Nike-kursen steg likevel med rundt 5 prosent. Jefferies kalte aksjen sitt nye toppvalg og oppgraderte den til «kjøp», samtidig som kursmålet ble hevet til 115 dollar. Meglerhuset mener Nikes snuoperasjon går bra, og påpekte at sko- og klesmerket forblir sterkt. Nike-kursen er i dag rundt 80 dollar.

Også Domino's Pizza er et godt kjent navn i mange land. Aksjekursen sank imidlertid med nesten 4 prosent, etter at verdens største pizzakjede publiserte skuffende topp- og bunnlinjetall for fjerde kvartal. Justert for valutaendringer var den årlige omsetningsveksten blodfattige 4,4 prosent, mot 4,9 prosent et år tidligere. I hjemmemarkedet USA var det knapt noen økning i det hele tatt. Toppsjefen skyldte på «et utfordrende globalt makroøkonomisk miljø» og mente utviklingen ville ha vært enda verre, dersom det ikke hadde vært for hans smarte grep.