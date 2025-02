Hvilepuls på Wall Street

Sist oppdatert 21:00.

Etter en kraftig nedgang på fredag holder de toneangivende indeksene seg i ro mandag formiddag i New York.

Nasdaq-indeksen faller 0,63 prosent og står i 19.401,03 poeng, mens Dow Jones stiger 0,5 prosent til 43.583,85 poeng. S&P 500 faller 0,1 prosent til 6.008,11 poeng.



«Det var særlig en interessant avslutning på uken, der en rekke svake USA-tall satte en liten støkk i markedet. Dette gitt et bakteppe av usikkerhet rundt tollsatser og geopolitikk, men kanskje enda mer at Trumps nedskjæringer (DOGE m.m.) vil virke dempende på den amerikanske veksten», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

De er ikke de eneste som tror spår lav vekst. Flere anerkjente tradere hos Goldman Sachs har den siste tiden rykket ut med pessimistiske budskap til kundene sine.

Teknologiselskapene skaper overskrifter

Flere av de største teknologiselskapene starter uken med å sette preg på markedet. iPhone-produsenten Apple annonserte en investering på 500 milliarder dollar i USA og åpner en ny fabrikk i Texas for å produsere AI-servere til Apple Intelligence. Fabrikken åpner i 2026 og er en del av en større satsing som inkluderer 20 000 nye jobber. Aksjen stiger med 1,0 prosent.

Microsoft faller med tilsvarende etter å ha bekreftet at de står ved planen om å bruke over 80 milliarder dollar på datasentre for kunstig intelligens innen sommeren, men la til at de vil justere investeringstempoet i enkelte områder. Dette til tross for en analytikerrapport om kansellerte datasenterleieavtaler.

Onsdag presenterer Nvidia sine kvartalstall, noe som vil få stor oppmerksomhet i markedet. Kort tid etter at mandagens handel tok til steg aksjen med 2,4 prosent, men falt raskt igjen. I skrivende stund er aksjen nede 1,8 prosent.

Palantir-aksjen faller med 10,6 prosent, og har nå sunket 21 prosent på en uke. Nedgangen skyldes en ny aksjesalgsplan fra administrerende direktør Alex Karp og bekymringer for kutt i forsvarsbudsjettene.

Alibaba-setback

Den kinesiske e-handelsgiganten Alibaba faller 9,8 prosent, og reverserer deler av forrige ukes oppgang på 15 prosent etter sterke kvartalstall. Nedgangen kommer til tross for at Morgan Stanley oppgraderte aksjen og pekte på vekst i skytjenester som en drivkraft. Selskapet kunngjorde nylig at de vil investere minst 380 milliarder yuan, tilsvarende over 580 milliarder kroner, i kunstig intelligens og skytjenester.

Nike fikk mye medgang forrige uke etter å ha annonsert samabeid med Kim Kardashian-eide Skims. Aksjen stiger 5,0 prosent etter at Jefferies oppgraderte den til kjøp og uttalte at selskapet igjen satser på innovasjon.

Berkshire Hathaway stiger 4,8 prosent etter å ha levert sterke kvartalstall. Driftsresultatet økte med 71 prosent til 14,5 milliarder dollar, drevet av vekst i forsikringsvirksomheten.